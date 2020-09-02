Около 200 тысяч учащихся, которые ранее обучались на русском, с нового учебного года начали изучать все дисциплины на украинском языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заверил, что в Украине государственный язык – украинский, поэтому сегодня разговоры об использовании других языков в процессе обучения являются лишь политическим вопросом, передает пресс-служба правительства.

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По его словам, на 1 сентября 2020 года около 200 тысяч учащихся, которые ранее обучались на русском, будут изучать все дисциплины на украинском языке.

Кремень заявил, что есть еще две категории, для которых переход на украинский язык обучения будет происходить постепенно.

Первая категория – коренные народы (прежде всего речь идет о детях из крымскотатарской общины).

Для них язык обучения в начальной школе может быть языком нацменьшинства, а начиная со средней и старшей школы количество дисциплин на украинском языке будет увеличиваться до 80%.

Вторая категория – это представители тех общин, языки которых относятся к языкам Европейского Союза.

У них также есть право в начальной школе использовать в обучении их язык, в средней школе дисциплины на украинском должны составлять от 20% до 40%, а в старшей – до 60%.

Языковой омбудсмен добавил, что ему хотелось бы видеть украинских детей гражданами, владеющими государственным языком, которые успешно сдают экзамены, ГИА, ВНО по украинскому языку.

И нам не стыдно, мы не будем прятать глаза перед своей общиной, перед своими же детьми за то, что 29 лет "заговаривают" проблему украинского языка,

– сказал Тарас Кремень

Он также отметил, что его не устраивает то, что в этом году у нас, по данным МОН, только 8 детей со всей Украины сдали ВНО по украинскому языку на 200 баллов (в прошлом году их было 17).

Отметим, что в апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Что предусматривает языковой закон / Инфографика 24 канала