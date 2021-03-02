В школах и садиках Хустской общины на Закарпатье приостановили обучение на две недели – со 2 по 15 марта. Все из-за ухудшения эпидемической ситуации в общине, хотя область не относится к красной зоне карантина.

Такое решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании. В протоколе указано, что с февраля 2021 года в общине наблюдается резкое увеличение заболеваемости COVID-19.

К теме Все школы на Винничине переходят на дистанционное обучение

В период с 1 февраля по 1 марта зарегистрировали 368 новых случаев. Госпитализировали 55 больных.

Кроме того случаи есть заболевания в учебных заведениях Хустской общины (7 случаев за последнюю неделю февраля.

Где еще в Закарпатской области закрывают школы

На дистанционное обучение с 1 по 5 марта перевели всех учеников школ Великобычковской общины в Закарпатской области. Детские сады также временно прекратили работу.

в Закарпатской области. Детские сады также временно прекратили работу. Еще раньше на дистанционное обучение перешли школы Тячевской общины. В таком режиме ученики учатся с 24 февраля по 9 марта.

В таком режиме ученики учатся с 24 февраля по 9 марта. Зато в ужгородских школах уже начались весенние каникулы – с 1 по 7 марта. Принять такое решение школам рекомендовали члены городской комиссии ТЭБ и ЧС.

К слову, на Житомирщине также увеличилось количество больных COVID-19. В общинах области начали закрывать детсады и переводить школы на дистанционную форму обучения. Кроме того, некоторые ученики раньше уйдут на каникулы. Детали – читайте здесь.