Две частные школы Киева, несмотря на карантин, работали очно: КГГА провела расследование

Две частных школы в Киеве, несмотря на карантинные ограничения, работали в офлайн-режиме. Этим вопросом занялись правоохранительные органы, которые провели расследование. Школы наказали.

Независимо от форм собственности, по состоянию на 9 ноября, очное обучение в столице запрещено всем учебным заведениям. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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По его словам, была информация о том, что две частных школы в Киеве, несмотря на карантин, работали в очном режиме.

Как только мы ее получили, мы сразу обратились в правоохранительные органы, в Госпродпотребслужбу, и они идут туда на проверку,

– рассказал он.

Чиновник отметил, что введенные карантинные ограничения касаются всех учебных заведений.

"Нет разницы, это частное учебное заведение, или коммунальное. Есть решение городской комиссии ТЭБ и ЧС, и его нужно выполнять всем субъектам хозяйствования, независимо от формы собственности", – сказал он.

Как наказали школы? На эти два учреждения образования составили протокол о нарушении статьи 44.3 Конституции Украины и написано заявления в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса.

Когда школы Києва ушли на дистанционку

Отметим, что школы Киева ушли на карантин из-за коронавируса с 23 октября. Дети уже вторую неделю учатся дистанционно. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что ученики вернутся за парты только после улучшения эпидемической ситуации. Детали – читайте здесь.

Ранее глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан также подтверждал, что можно предложить возвращение школ к очному обучению, когда снизятся показатели заболеваемости.

К слову, с 8 ноября невакцинированных работников школ и садиков начали отстранять от работы. Отметим, что педагогов не увольняют, однако на время отстранения им не будут выплачивать зарплату. Сколько учителей в Украине уже отстранили – читайте в статье.

Текст публикации Валентина Мондриевского:

Все, подчеркиваю, все столичные школы работают в дистанционном режиме в соответствии с решением комиссии ТЭБ и ЧС КГГА. Это решение принято специалистами, в том числе медиками, которые контролируют ситуацию с распространением коронавируса и дают свои рекомендации, как остановить волну заболеваемости. Эти правила едины для всех и их нужно соблюдать!

Госпродпотребслужба вместе с полицией проверила 33 частных учреждения образования – только в 2 из них пренебрегали запретом на очное обучение. За что и были наказаны, а именно – составлен протокол о нарушении статьи 44.3 Конституции Украины и написаны заявления в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса.