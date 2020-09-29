В 2021 году выпускники, которые завершают обучение или планируют поступать в учреждения высшего образования, будут иметь возможность самостоятельно выбирать, какое ЗНО сдавать – по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку. Оба тестирования будут проверять компетентность ученика.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Интересно ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: какие произведения надо прочитать по программе

Почему решили ввести два ВНО по украинскому языку и литературе? В МОН подчеркнули, что такая инициатива должна более глубоко оценить уровень знаний украинского языка и литературы.

В частности, у поступающих, которые планируют получать высшее образование по специальностям гуманитарного направления. Однако поступающие на технические специальности смогут выбрать для себя тест с украинского языка.

Каким будет ВНО-2021 по украинскому языку и литературе

Сертификационная работа по украинскому языку и литературе будет иметь 24 задания по литературе и 39-по украинскому языку с выбором ответа и на установление соответствия, а также 4 задания по украинскому языку с предоставлением письменного ответа).

Сертификационная работа по украинскому языку будет содержать только задания по украинскому языку (39 заданий с выбором ответа или на установление соответствия и 1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа) .

Но в МОН уверяют, что ВНО по украинскому языку также предполагает проверку компетентностей, которые формируются за счет изучения в школе украинской и зарубежной литературы. Акцент сделан на проверке тех умений, которые являются важными для дальнейшей профессиональной карьеры и становления гражданской компетентности.

Во время выполнения теста по украинскому языку участникам нужно будет продемонстрировать литературоведческие компетенции, способность глубоко анализировать текст, уместно наводить в собственном высказывании пример из художественной литературы или других видов искусства и т. п,

– рассказала заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Поэтому отсутствие заданий по украинской литературе компенсирует наличие заданий для оценки уровня сформированности компетенций высшего уровня.

В МОН подчеркнули, что исследования доказывают, что для формирования читательской компетентности не так важно читать многие произведения, как уметь глубоко и детально прорабатывать каждое прочитанное произведение.

Додамо, що минулого року Кабмін ухвалив нову редакцію українського правопису, проте у завданнях ЗНО протягом п’яти років будуть використовуватися старі норми правопису. Більше деталей про ЗНО з української мови та літератури у 2021 році – читайте за посиланням.