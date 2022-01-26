Ситуация с коронавирусом ухудшается чуть ли не каждый день. Поэтому для безопасности детей и учителей, школы отправляют учеников на дистанционку.

Важно Отправят ли садики и начальные школы на онлайн-обучение из-за вспышки COVID-19

Одесса

Департамент образования и науки Одессы инициировал рассмотрение вопроса о переходе на дистанционку учеников 1 – 11 классов. Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поддержала это решение. Об этом сообщил заместитель городского головы Павел Вугельман.

Так, с 27 января все школы города переводят на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Справка! За прошедшие сутки, 25 января, в Одесской области зарегистрировали более 1,3 тысячи новых случаев COVID-19. За все время пандемии в области зафиксировано 252 тысячи случаев коронавируса, 5 696 человек умерли, 10 тысяч – до сих пор болеют.

Херсон

Херсонская ОГА сообщила, что школьники всей области будут учиться дистанционно с 27 января. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Согласно документу, ученики 1 – 11 классов школ области будут учиться дистанционно в течение 10 дней. Такое решение приняли в связи с ухудшением эпидемической ситуации в области.

Также запрещено посещать учреждения внешкольного образования и проводить в учебных заведениях родительские собрания, кружки, факультативы, спецкурсы, а также групповые экскурсии и поездки.

Справка! За последние сутки, 25 января, в области зафиксировано 508 новых случаев заболевания COVID-19. Всего на Херсонщине 82 тысячи больных коронавирусом.

Где еще ученики учатся дистанционно

Львов – с 26 января ученики 1 – 11 классов перешли на онлайн-обучение на неделю – до 7 февраля. Внешкольная школа тоже ушла на карантин.

– с 26 января ученики 1 – 11 классов перешли на онлайн-обучение на неделю – до 7 февраля. Внешкольная школа тоже ушла на карантин. Ивано-Франковск – с 24 января там начала действовать красная зона карантина, поэтому ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля. Детские сады и 1 – 4 классы школ работают в обычном режиме.

– с 24 января там начала действовать красная зона карантина, поэтому ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля. Детские сады и 1 – 4 классы школ работают в обычном режиме. Черновцы – с 24 января по 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия продлятся до 7 февраля.

– с 24 января по 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия продлятся до 7 февраля. Суммы – ученики 5 – 11 классов и воспитанники учреждений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение до 7 февраля. Работать очно могут садики, специальные учебные заведения и начальные школы.

– ученики 5 – 11 классов и воспитанники учреждений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение до 7 февраля. Работать очно могут садики, специальные учебные заведения и начальные школы. Тернополь – ученики 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения. Начальные школы и садики будут работать в обычном режиме.

– ученики 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения. Начальные школы и садики будут работать в обычном режиме. Чернигов – с 26 января школы, кроме учеников 1 – 4 классов, перешли на дистанционное обучение.

– с 26 января школы, кроме учеников 1 – 4 классов, перешли на дистанционное обучение. Ровно – школы с 25 января перешли на дистанционное обучение. В области по состоянию на 25 января около 7 тысяч больных детей и 260 учителей коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

– школы с 25 января перешли на дистанционное обучение. В области по состоянию на 25 января около 7 тысяч больных детей и 260 учителей коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Волынь – с 26 января школы Луцка переходят на дистанционное обучение. Речь идет о школах и учреждениях внешкольного образования общины. Онлайн-занятия продлятся с 26 января по 6 февраля для учеников 5 – 11 классов.

– с 26 января школы Луцка переходят на дистанционное обучение. Речь идет о школах и учреждениях внешкольного образования общины. Онлайн-занятия продлятся с 26 января по 6 февраля для учеников 5 – 11 классов. Закарпатье – комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала перевести обучение в школах на дистанционку. Добавим, что на онлайн-обучение уже перешли все школы Ужгорода, а также Виноградовской и Великолучковской ОТГ.

МОН просит школы и ВУЗы перейти на дистанционку

К слову, МОН направило управлениям образования и руководителям школ, колледжей, техникумов и вузов в некоторых регионах рекомендательные письма с просьбой перейти на дистанционное обучение.

Согласно письму, МОН рекомендует:

в школах – организовать обучение учеников 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере в течение двух недель;

– организовать обучение учеников 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере в течение двух недель; в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями графика и расписания занятий;

организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями графика и расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января до 25 февраля 2022 года, учтя необходимые изменения в расписание занятий.

В ведомстве добавили, что независимо от эпидемической ситуации, ученикам начальной школы, учреждений специального образования и воспитанникам садиков разрешается учиться очно.