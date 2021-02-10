Дуальное образование в Украине: сколько учеников учатся по такой форме
В Украине 217 учреждений профессионально-технического образования применяют дуальную форму обучения. В общем, по дуальной форме учатся более 12 тысяч учеников.
Источник:Osvita.ua
По словам министра образования Сергея Шкарлета, внедрение дуальной формы обучения является одной из форм государственно-частного и социального партнерства.
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Шкарлет рассказал, что количество трудоустроенных выпускников в 2020 году составляет 83%.
Одним из направлений повышения качества подготовки работников является создание учебно-практических центров по отраслевому направлению. На это выделили 100 миллионов гривен. Сейчас из 53 запланированных учебно-практических центров уже открыты 49,
– добавил министр образования.
Еще в конце декабря коллегия МОН одобрила стратегию развития профессионально-технического образования до 2023 года. Она определяет ключевые направления, по которым будет происходить обновление системы профтехобразования в следующие несколько лет.
Что такое дуальное обучение?Это обучение, которое сочетает теорию с практикой на работе. Так, учреждения профобразования обеспечивают учащихся более качественной подготовкой, учащиеся получают опыт, а предприятие – хорошо подготовленного к производству работника. Организацию дуальной формы образования смогут инициировать как учебные заведения, так и работодатели.
Целью осуществления такого обучения является повышение качества подготовки студентов к профессиональной деятельности.
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