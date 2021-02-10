В Украине 217 учреждений профессионально-технического образования применяют дуальную форму обучения. В общем, по дуальной форме учатся более 12 тысяч учеников.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, внедрение дуальной формы обучения является одной из форм государственно-частного и социального партнерства.

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Шкарлет рассказал, что количество трудоустроенных выпускников в 2020 году составляет 83%.

Одним из направлений повышения качества подготовки работников является создание учебно-практических центров по отраслевому направлению. На это выделили 100 миллионов гривен. Сейчас из 53 запланированных учебно-практических центров уже открыты 49,

– добавил министр образования.

Еще в конце декабря коллегия МОН одобрила стратегию развития профессионально-технического образования до 2023 года. Она определяет ключевые направления, по которым будет происходить обновление системы профтехобразования в следующие несколько лет.