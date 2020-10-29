Министерство образования и науки разработало проект положения о получении высшего и профессионального предвысшего образования по дуальной форме обучения. То есть получать образование можно будет в двух местах: в учебном заведении и на предприятии.

Соответствующий проект МОН представили для общественного обсуждения, которое продлится до 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

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Если этот закон примут, то студенты будут получать практические знания на рабочих местах от 25% до 60% от общего объема материалов, определенного образовательной программой.

Учебная нагрузка студента будет распределяться между обучением в учебном заведении и на рабочем месте в зависимости от особенностей образовательной программы. График обучения может быть построен по-разному.

Учебное заведение будет организовывать дуальную форму обучения для учеников и студентов, которые захотят это попробовать и пройдут отбор у работодателя.

Преимущества для студента, который будет получать образование по такой форме обучения:

его профессиональная направленность;

умение работать в команде;

ответственность;

финансовая независимость.

Для учебного заведения появляются новые возможности для:

повышения качества образования за счет оперативной коррекции образовательных программ;

прикладных научных исследований;

укрепления конкурентоспособности на рынке предоставления образовательных услуг и тому подобное.

Для чего в Украине хотят ввести дуальное образование? Целью проведения такого обучения является повышение качества подготовки студентов к профессиональной деятельности.

Организацию дуальной формы образования смогут инициировать как учебные заведения, так и работодатели. За реализацию образовательной программы будет отвечать учебное заведение. Работодатели-партнеры будут отвечать за реализацию программы обучения на работе.