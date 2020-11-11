В прошлом году более 12 тысяч учеников из профтехов учились по дуальной форме. Благодаря этому они получили много практики, поэтому впоследствии легко устроятся на работу.

Известно, что чаще всего по дуальной форме обучаются в профтехах Киева, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областях, передает пресс-служба МОН.

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Дуальное обучение означает сочетание теории с практикой на работе. Да, учреждения профобразования обеспечивают учеников более качественной подготовкой, учащиеся получают опыт, а предприятие – хорошо подготовленного к производству работника.

В МОН рассказали, что в течение 2015-2017 годов проводился эксперимент по организации учебного процесса с элементами дуальной формы на базе Высших профессиональных училищ в Киеве, Львове и Запорожье.

Этот эксперимент показал положительные результаты внедрения элементов дуального образования:

высокий уровень трудоустройства – до 97%;

повышение качества профессиональной подготовки на 12-17%;

дополнительные финансовые поступления – до 50 тысяч гривен в каждом профтехе;

уменьшение расходов на коммунальные услуги и расходные материалы;

более устойчивое и взаимовыгодное сотрудничество с работодателями.

Поэтому при внедрении дуального образования в профтехах соотносится учебное время: на теоретическое обучение выделяют 30%, а на производственное обучение и производственную практику – 70% учебных часов.

Известно, что в 2017-2018 учебном году начали внедрение дуальной формы обучения 52 учреждения профессионально-технического образования в 25 регионах.