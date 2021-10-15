Досрочные каникулы, вакцинация учителей и шокирующие скандалы – итоги недели в образовании

Журналисты Образование 24 собрала все самые важные новости, которые произошли на этой неделе – с 11 по 15 октября – в украинском образовании. В частности, читайте о досрочных каникулах, сроках обязательной вакцинации учителей и скандалах в школах.

Досрочные каникулы в школах

Ранее МОН рекомендовало начать осенние каникулы для учеников с 25 октября. Однако Минздрав просит школы уйти на каникулы раньше – с 18 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверен, что отправка школьников на досрочные каникулы повлияет на распространение коронавируса и уменьшит количество необязательных социальных контактов.

По его словам, обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к по меньшей мере 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения.

Большинство областей прислушались к этой рекомендации и отправляют детей на отдых с понедельника, 18 октября.

Где каникулы начнутся с 18 октября:

Львов – все школьники города с 18 октября идут на 2-недельные каникулы до 1 ноября.

Харьков – в городе и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Дети также будут отдыхать до 1 ноября.

Винница – осенние каникулы начнутся с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно.

Хмельницкий – ученики пойдут на неделю с 18 по 24 октября.

Херсон – каникулы с 18 октября на неделю. Далее возможна дистанционка, ведь область в красной зоне.

Ивано-Франковск – ученики уходят на каникулы с 18 октября до 24 октября.

Кропивницкий – ученики более 30 школ города будут отдыхать с 18 по 29 октября, еще 6 школ запланировали каникулы с 25 октября.

Суммы – в школах также перенести каникулы на 18 октября.

Однако в некоторых городах решили не переносить каникулы, заявив, что там контролируемая ситуация с коронавирусом и они не нуждаются в досрочном отдыхе.

В каких областях школы уйдут на каникулы с 25 октября:

Одесса

Киев

Луцк

Днепр

Ровно

Житомир

Полтава

Николаев.

Кроме того, в Минздраве предполагают, что каникулы могут продлить и допускают, что ученики могут быть дома около 3 – 4 недель.

Скорее всего, каникулы будут немножко продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение 2 недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3 – 4 недели,

– отметил санврач Игорь Кузин.

Он добавил, что сейчас на стационарном лечении из-за коронавируса находятся 607 детей.

Обязательная вакцинация учителей

В Министерстве здравоохранения отметили, что если до ноября учителя не будут иметь прививки против COVID-19, то их отстранят от работы на период карантина без сохранения зарплаты.

Сколько времени имеют учителя для вакцинации? Приказ Минздрава от 7 октября 2021 года об обязательной вакцинации педагогов вступит в силу через месяц. Следовательно, они еще могут успеть привиться – до 7 ноября.

Те, кто не будет вакцинирован в определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск) без сохранения заработной платы.



Вакцинация учителей / Фото 24 канала

В КГГА добавляют, что директора школ в Киеве могут получить выговор за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников от коронавируса. В то же время более одного выговора, является основанием для увольнения.

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что по состоянию на 11 октября по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 84% педагогов. Самый высокий показатель демонстрирует Николаевская область (там привито более 98% учителей).

Также Харьковская область достигла показателя в почти 91%, Луганская – 90%, а Донецкая – 89,6%.

В каких областях не привито достаточно учителей:

Сейчас, по его словам, только шесть областей пока не достигли отметки в 80%. Речь идет о:

Херсонской области – 73% вакцинированных педагогов;

Ровненской области – 74,3%;

Волынской области – 76%;

Ивано-Франковской области – 77,8%;

Одесской области – 78,3%;

Львовской области – 79%.

Отметим, что работа школ в желтой зоне в режиме офлайн разрешена, но если там вакцинировано не менее 80% работников. Заведения, в которых этот процент ниже, будут переходить на дистанционку.

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К слову, ученики и учителя все чаще болеют коронавирусом. Только на Волыни сейчас 16 вспышек COVID-19 в школах и садах. А все потому, что не все учителя согласны на вакцинацию.

Вступительная кампания-2022

Министерство образования и науки утвердило условия приема на обучение в вузы в 2022 году. Они являются обязательными для всех вузов, колледжей и научных учреждений (кроме военных вузов и учреждений со специфическими условиями обучения).

Сроки вступительной кампании

Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.

Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. В то же время в период с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для поступающих на контракт. Собеседования будут проводить с 17 до 19 июля.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основании результатов ЕГЭ, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля.

Поступающие, которые получили рекомендации для зачисления, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа, на контракт – до 30 сентября.

Добавим, что ВНО для выпускников в 2022 году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также из дополнительных предметов, но за собственные деньги.

Скандалы в образовании

В Днепре школьник избил учительницу, потому что та забрала у него телефон

В Днепре школьник прямо во время урока набросился на учительницу музыки за то, что она отняла у него смартфон. В результате – у женщины множественные синяки и гематомы.

Родители ребенка якобы забрали из школы документы и не стали извиняться перед педагогом из-за конфликта. Зато в учебном заведении сейчас проводятся проверки.

Фото ужасных блюд из школьной столовой на Закарпатье

Отец ученика школы №1 в городе Виноградов Закарпатской области возмущен питанием в столовой. Мужчина назвал пищу, которую в школе готовят для детей, "баландой", а пользователи считают, что это больше похоже на "помои", а не блюда.

Еда на фото выглядит неаппетитно: борщ бледно-оранжевого цвета, в котором заметно только капусту. А каша расплылась по тарелке, а сверху соус цвета супа.



Суп в школе Виноградова / Фото Ромоло Менису

В Ужгороде родители учеников начальной школы №6 также жалуются на некачественное питание детей. По их словам, учеников кормят дешевыми продуктами, блины подают в файлах, а в котлеты добавляют хлеб и воду вместо мяса. Подробности скандала – читайте в статье.

Киевские школьники потроллили пророссийскую учительницу остроумным флэшмобом

В одной из школ Киева ученики решили оригинально проучить учительницу с пророссийскими взглядами. Они запустили флешмоб, посвященный Степану Бандере.

Возмущенные взглядами педагога-фанатки "русского мира", дети начали прямо на уроке петь песню со словами "Батько наш – Бандера, Україна – мати, ми за Україну підем воювати". Видео – смотрите здесь.

В сельской школе на Кировоградщине дети боятся ходить в туалет из-за ужасных условий

В школе в селе Луполово Кировоградской области ученики и учителя вынуждены пользоваться туалетом на улице. Некоторые дети боятся в него ходить и терпят весь день. В этой школе не могут сделать внутреннюю уборную уже более 55 лет.

Зимой, когда холодно, ученики младших классов пользуются биотуалетами, которые для них закупили родители. Детали и жуткие фото туалетов – смотрите по ссылке.

Грибок и трещины: в Киеве родители жалуются, что их дети учатся в ужасных условиях

Ученики школы №162 в Киеве на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с потресканными стенами и грибком. Родители на ужасные условия жалуются регулярно, а школа и отдел образования уверяют, что ждут денег на ремонт.

Родители учеников утверждают, что в столичной школе №162 стены в грибке и трещинах, а в классе есть огромная дыра, которая выходит прямо в бассейн. Фото и детали – читайте здесь.

В оккупированном Севастополе учеников заставляют присягать росгвардии

В временно оккупированном Россией Севастополе продолжают тотальную милитаризацию школьников. Там для детей открыли кадетские классы и заставляют их присягать росгвардии.

Оккупанты продолжают реализовывать политику милитаризации образования в Крыму и Севастополе, открывая так называемые кадетские классы с изучением военного дела, истории РФ и военной подготовкой. Подробности – в статье.

Решение правительства и МОН

МОН предоставило рекомендации учителям по преподаванию в школах

Министерство образования и науки разработало методические рекомендации по преподаванию учебных предметов в школах в 2021/22 учебном году. Как составлять календарно тематический план и оценивать учеников – читайте в статье.

К теме Конкурс "Учитель года" проведут в четырех номинациях: как принять участие

Правительство утвердило положение о лицеях

Правительство утвердило положение о лицеях, которое регулирует основные принципы деятельности таких учебных заведений. Как они будут работать и как будут зачислять учеников – читайте в статье.

Правительство приняло обновленный проект закона о дошкольном образовании

Этим документом МОН предлагает ввести интернатуру для молодых воспитателей, реализовать принцип "деньги ходят за ребенком" и предоставить садикам автономию. Законопроект предусматривает улучшение условий для детей. Детали – читайте в статье.

Минздрав начал внезапные проверки работников школьных столовых

Министерство здравоохранения с 11 октября начало внезапные проверки работников школьных столовых на выявление стафилококка. Выявленные носители инфекции золотистого стафилококка будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.