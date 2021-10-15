Досрочные каникулы в школах
Ранее МОН рекомендовало начать осенние каникулы для учеников с 25 октября. Однако Минздрав просит школы уйти на каникулы раньше – с 18 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверен, что отправка школьников на досрочные каникулы повлияет на распространение коронавируса и уменьшит количество необязательных социальных контактов.
По его словам, обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к по меньшей мере 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения.
Большинство областей прислушались к этой рекомендации и отправляют детей на отдых с понедельника, 18 октября.
Где каникулы начнутся с 18 октября:
- Львов – все школьники города с 18 октября идут на 2-недельные каникулы до 1 ноября.
- Харьков – в городе и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Дети также будут отдыхать до 1 ноября.
- Винница – осенние каникулы начнутся с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно.
- Хмельницкий – ученики пойдут на неделю с 18 по 24 октября.
- Херсон – каникулы с 18 октября на неделю. Далее возможна дистанционка, ведь область в красной зоне.
- Ивано-Франковск – ученики уходят на каникулы с 18 октября до 24 октября.
- Кропивницкий – ученики более 30 школ города будут отдыхать с 18 по 29 октября, еще 6 школ запланировали каникулы с 25 октября.
- Суммы – в школах также перенести каникулы на 18 октября.
Однако в некоторых городах решили не переносить каникулы, заявив, что там контролируемая ситуация с коронавирусом и они не нуждаются в досрочном отдыхе.
В каких областях школы уйдут на каникулы с 25 октября:
- Одесса
- Киев
- Луцк
- Днепр
- Ровно
- Житомир
- Полтава
- Николаев.
Кроме того, в Минздраве предполагают, что каникулы могут продлить и допускают, что ученики могут быть дома около 3 – 4 недель.
Скорее всего, каникулы будут немножко продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение 2 недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3 – 4 недели,
– отметил санврач Игорь Кузин.
Он добавил, что сейчас на стационарном лечении из-за коронавируса находятся 607 детей.
Обязательная вакцинация учителей
В Министерстве здравоохранения отметили, что если до ноября учителя не будут иметь прививки против COVID-19, то их отстранят от работы на период карантина без сохранения зарплаты.
Сколько времени имеют учителя для вакцинации? Приказ Минздрава от 7 октября 2021 года об обязательной вакцинации педагогов вступит в силу через месяц. Следовательно, они еще могут успеть привиться – до 7 ноября.
Те, кто не будет вакцинирован в определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск) без сохранения заработной платы.
Вакцинация учителей / Фото 24 канала
В КГГА добавляют, что директора школ в Киеве могут получить выговор за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников от коронавируса. В то же время более одного выговора, является основанием для увольнения.
Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что по состоянию на 11 октября по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 84% педагогов. Самый высокий показатель демонстрирует Николаевская область (там привито более 98% учителей).
Также Харьковская область достигла показателя в почти 91%, Луганская – 90%, а Донецкая – 89,6%.
В каких областях не привито достаточно учителей:
Сейчас, по его словам, только шесть областей пока не достигли отметки в 80%. Речь идет о:
- Херсонской области – 73% вакцинированных педагогов;
- Ровненской области – 74,3%;
- Волынской области – 76%;
- Ивано-Франковской области – 77,8%;
- Одесской области – 78,3%;
- Львовской области – 79%.
Отметим, что работа школ в желтой зоне в режиме офлайн разрешена, но если там вакцинировано не менее 80% работников. Заведения, в которых этот процент ниже, будут переходить на дистанционку.
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К слову, ученики и учителя все чаще болеют коронавирусом. Только на Волыни сейчас 16 вспышек COVID-19 в школах и садах. А все потому, что не все учителя согласны на вакцинацию.
Вступительная кампания-2022
Министерство образования и науки утвердило условия приема на обучение в вузы в 2022 году. Они являются обязательными для всех вузов, колледжей и научных учреждений (кроме военных вузов и учреждений со специфическими условиями обучения).
Сроки вступительной кампании
- Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.
- Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.
- Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. В то же время в период с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для поступающих на контракт. Собеседования будут проводить с 17 до 19 июля.
- Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основании результатов ЕГЭ, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля.
- Поступающие, которые получили рекомендации для зачисления, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа, на контракт – до 30 сентября.
Добавим, что ВНО для выпускников в 2022 году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также из дополнительных предметов, но за собственные деньги.
Скандалы в образовании
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Фото ужасных блюд из школьной столовой на Закарпатье
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Еда на фото выглядит неаппетитно: борщ бледно-оранжевого цвета, в котором заметно только капусту. А каша расплылась по тарелке, а сверху соус цвета супа.
Суп в школе Виноградова / Фото Ромоло Менису
В Ужгороде родители учеников начальной школы №6 также жалуются на некачественное питание детей. По их словам, учеников кормят дешевыми продуктами, блины подают в файлах, а в котлеты добавляют хлеб и воду вместо мяса. Подробности скандала – читайте в статье.
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Грибок и трещины: в Киеве родители жалуются, что их дети учатся в ужасных условиях
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Оккупанты продолжают реализовывать политику милитаризации образования в Крыму и Севастополе, открывая так называемые кадетские классы с изучением военного дела, истории РФ и военной подготовкой. Подробности – в статье.
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