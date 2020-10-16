Мы подготовили для вас все главные новости, заявления и решения правительства и Министерства образования и науки, которые произошли за последнюю неделю. Читайте самые интересные события, которые произошли с 12 по 16 октября в сфере украинского образования.

Досрочные каникулы для учеников

Кабинет Министров Украины рекомендовал школам уйти на каникулы с 15 октября по 30 октября 2020 года. Но в некоторых регионах решили не начинать досрочные каникулы. В частности, так решил и Киев. Так, в столице школы введут каникулы со среды, 21 октября.

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В то же время в Харькове тоже планировали каникулы с 21 октября, но поскольку город с понедельника будет относиться к красной зоне, там решить таки отправить детей отдыхать раньше – с 19 октября.

Вместе с тем в Тернополе некоторые школы начали каникулы с 15 октября, а некоторые сделают это позже. В общем, довольно мало школ ушли на карантин с 15 октября, как рекомендовал Кабмин и МОН. Когда в городах начнутся каникулы – читайте здесь.

Как будут работать детские садики в октябре? Сергей Шкарлет рассказал, что в МОН не планируют закрывать садики из-за того, что, по данным ВОЗ и Минздрава, дети дошкольного возраста – это наименее уязвимая категория.

К тому же, родители не могут оставить детей малого возраста одних дома, поскольку им нужно работать.

Коронавирус в школах

По состоянию на 16 октября в Киеве восемь школ (три школы в Печерском, три – в Оболонском и по одной в Дарницком и Подольском районах) закрыты на карантин. На дистанционном обучении находится 598 классов, вместе с тем в целом в Киеве COVID-19 обнаружили у 579 школьников и 449 учителей.

Кроме того, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом красную зону расширили. В каких городах и районах красной зоны зарывают школы с понедельника, 19 октября – читайте в материале.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

К слову, всего в Украине уже почти 110 тысяч учеников находятся на самоизоляции. Еще 4700 классов и 320 школ находятся на карантине.

Скандалы в учебных заведениях

Учительница набросилась на ребенка из-за ответа на украинском

Учительница рисования из Одессы набросилась на ученицу за то, что она забыла альбом и ответила педагогу на украинском языке. За это учительницу уже уволили с работы.

В записи слышно, как учительница Пирогова Раиса при всем классе довела девочку до слез. Педагог также заявила, что ученица ставит себя выше всех из-за того, что общается на украинском языке. Смотрите видео – здесь.

Отца затравили, потому что тот отказался сдавать деньги в школу

Администрация школы №56 в Николаеве затравила в соцсети отца, который отказался сдавать деньги на фонды и подарки для других. Также мужчине сообщили, что его дочь останется без угощения на празднике и призвали забрать ученицу из школы.

Детали поступления в 2021 году

Министерство образования и науки утвердило новые Условия приема на обучение на 2021 год. В частности, основной этап вступительной кампании состоится в июле, а не августе, как это было раньше, чтобы абитуриенты могли отдохнуть перед началом учебного года.

Почти все поступающие смогут подавать заявления на поступление и зачисление в электронном виде.

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Также в новых условиях поступления говорится о том, что единственный вступительный экзамен по иностранному языку станет обязательным для поступающих на магистратуру на все специальности.

Когда состоится пробное ВНО в 2021 году? Регистрация для участия в пробном ВНО продлится в течение 5 – 19 января 2021 года.

А тестирования по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык и т.д.) состоятся 10 апреля 2021 года.

Главные события недели и решения правительства в сфере образования

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску временного главы МОН Сергея Шкарлета против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

Почему Шкарлет подал иск в суд? Шкарлет просит суд признать противоправными действия Этического комитета НАОКВО, которые подтвердили плагиат в его 4-х научных работах.



Сергей Шкарлет подал в суд / Фото LB

Правительство приняло рекомендации о том, что школы могут начать обучение дистанционно по окончании каникул, которые продлятся до 30 октября.

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После 30 октября для учеников 1 – 4 классов, в зависимости от эпидемической ситуации и уровня заболеваемости, могут ввести смешанное или очное обучение.

Также правительство порекомендовало учреждениям высшего и профессионального образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября 2020 года с заказным выездом студентов из общежитий. Но принудительно выселять студентов из общежитий на время дистанционного обучения никто не будет.

Печальная новость! Украинский филолог и профессор Института журналистики КНУ им. Шевченко Александр Пономарев умер утром 14 октября. Он уже год находился в больнице. Его биографию можно прочитать в нашем материале.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств на обеспечение дистанционного обучения для школ, в частности, на создание онлайн-курсов для учеников и учителей. Они будут проводиться по различным предметам.

В Минобразования также сообщили, что правительство приняло изменения по обеспечению учебниками учеников и учителей в школах, перешедших с русского на украинский язык обучения. В частности, 6 классы первыми получат школьные пособия.