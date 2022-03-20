Дошкольников-переселенцев будут зачислять в садики по месту временного проживания

В партии "Слуга народа" заверили, что вынужденные переселенцы смогут отдавать своих детей в сады тех общин, куда они переехали.

По словам главы подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования, нардепа Владимира Воронова, именно дети – самые незащищенные во время войны.

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Дошкольное образование должно продолжаться

"Тысячи семей с дошкольниками вынуждены были переехать в другие регионы, и мы пытаемся предоставить всем родителям возможность устроить малыша в садик. По возможности дошкольное образование должно продолжаться", – подчеркнул нардеп от "Слуги народа".

Областные департаменты образования уже получили указание способствовать зачислению детей-переселенцев в местные сады. Это будет происходить по обычной процедуре.

Детей можно засчитывать по приказу директора детского сада. Для зачисления требуются только заявление, копия свидетельства о рождении и медицинская справка,

– описал процедуру Воронов.

Те, кто не может отдать ребенка в садик, могут воспользоваться образовательными онлайн-проектами. Речь идет, в частности, о детских онлайн-садах Mr.Leader и НУМО.

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