Абитуриенты на магистратуру смогут поступить на бюджет во время дополнительного набора
Источник:Министерство образования и науки
Поступающие в магистратуру на основе степени бакалавра, которые успешно сдадут ЕВИ по иностранному языку, смогут претендовать на бюджетные места во время дополнительного набора на специальности, которым предоставляется особая поддержка.
В МОН подчеркнули, что дополнительный набор начнется не раньше 1 сентября. Так, зачисление поступающих на специальности, которые нуждаются в поддержке, на бюджет продлится до 1 октября, на контракт – до 30 ноября 2021 года.
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Кто пройдет на бюджет во время дополнительного набора
В МОН обнародовали перечень специальностей, которым предоставляется особая поддержка:
Образование:
- 012 Дошкольное образование
- 013 Начальное образование
- 014 Среднее образование (по предметным специальностям)
- 015 Профессиональное образование (по специализациям)
Биология:
- 091 Биология
Естественные науки:
- 101 Экология
- 102 Химия
- 103 Науки о Земле
- 104 Физика и астрономия
- 105 Прикладная физика и наноматериалы
- 106 География
Математика и статистика:
- 111 Математика
- 112 Статистика
Информационные технологии:
- 124 Системный анализ
Механическая инженерия:
- 131 Прикладная механика
- 132 Материаловедение
- 133 Отраслевое машиностроение
- 134 Авиационная и ракетно-космическая техника
- 135 Судостроение
- 136 Металлургия
Электрическая инженерия:
- 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
- 142 Энергетическое машиностроение
- 143 Атомная энергетика
- 144 Теплоэнергетика
- 145 Гидроэнергетика
Автоматизация и приборостроение:
- 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
- 152 Метрология и информационно-измерительная техника
- 153 Микро-и наносистемная техника
Химическая и биоинженерия:
- 161 Химические технологии и инженерия
Электроника и телекоммуникации:
- 171 Электроника
- 172 Телекоммуникации и радиотехника
- 173 Авионика
Производство и технологии:
- 181 Пищевые технологии
- 182 Технологии легкой промышленности
- 183 Технологии защиты окружающей среды
- 184 Горное дело
- 185 Нефтегазовая инженерия и технологии
- 186 Издательство и полиграфия
- 187 Деревообрабатывающие и мебельные технологии
Архитектура и строительство:
- 192 Строительство и гражданская инженерия
- 193 Геодезия и землеустройство
- 194 Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии
Аграрные науки и продовольствие:
- 201 Агрономия
- 202 Защита и карантин растений
- 203 садоводство и виноградарство
- 204 Технология производства и переработки продукции животноводства
- 205 Лесное хозяйство
- 206 Садово-парковое хозяйство
- 207 Водные биоресурсы и аквакультура
- 208 Агроинженерия
Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы:
- 251 Государственная безопасность
- 252 Безопасность государственной границы
- 253 Военное управление (по видам вооруженных сил)
- 254 Обеспечение войск (сил)
- 255 Вооружение и военная техника
- 261 Пожарная безопасность
- 263 Гражданская безопасность
Транспорт:
- 271 Речной и морской транспорт
- 272 Авиационный транспорт
- 273 железнодорожный транспорт
- 274 Автомобильный транспорт
- 275 Транспортные технологии (по видам)
К слову, общий объем бюджетных мест в 2021 году составляет 188 тысяч 938 специалистов, в том числе на магистров – 59 тысяч 986.