Абитуриенты на магистратуру смогут поступить на бюджет во время дополнительного набора

2 августа 2021 , 16:43
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Источник:

Министерство образования и науки

Поступающие в магистратуру на основе степени бакалавра, которые успешно сдадут ЕВИ по иностранному языку, смогут претендовать на бюджетные места во время дополнительного набора на специальности, которым предоставляется особая поддержка.

В МОН подчеркнули, что дополнительный набор начнется не раньше 1 сентября. Так, зачисление поступающих на специальности, которые нуждаются в поддержке, на бюджет продлится до 1 октября, на контракт – до 30 ноября 2021 года.

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Кто пройдет на бюджет во время дополнительного набора

В МОН обнародовали перечень специальностей, которым предоставляется особая поддержка:

Образование:

  • 012 Дошкольное образование
  • 013 Начальное образование
  • 014 Среднее образование (по предметным специальностям)
  • 015 Профессиональное образование (по специализациям)

Биология:

  • 091 Биология

Естественные науки:

  • 101 Экология
  • 102 Химия
  • 103 Науки о Земле
  • 104 Физика и астрономия
  • 105 Прикладная физика и наноматериалы
  • 106 География

Математика и статистика:

  • 111 Математика
  • 112 Статистика

Информационные технологии:

  • 124 Системный анализ

Механическая инженерия:

  • 131 Прикладная механика
  • 132 Материаловедение
  • 133 Отраслевое машиностроение
  • 134 Авиационная и ракетно-космическая техника
  • 135 Судостроение
  • 136 Металлургия

Электрическая инженерия:

  • 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
  • 142 Энергетическое машиностроение
  • 143 Атомная энергетика
  • 144 Теплоэнергетика
  • 145 Гидроэнергетика

Автоматизация и приборостроение:

  • 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
  • 152 Метрология и информационно-измерительная техника
  • 153 Микро-и наносистемная техника

Химическая и биоинженерия:

  • 161 Химические технологии и инженерия

Электроника и телекоммуникации:

  • 171 Электроника
  • 172 Телекоммуникации и радиотехника
  • 173 Авионика

Производство и технологии:

  • 181 Пищевые технологии
  • 182 Технологии легкой промышленности
  • 183 Технологии защиты окружающей среды
  • 184 Горное дело
  • 185 Нефтегазовая инженерия и технологии
  • 186 Издательство и полиграфия
  • 187 Деревообрабатывающие и мебельные технологии

Архитектура и строительство:

  • 192 Строительство и гражданская инженерия
  • 193 Геодезия и землеустройство
  • 194 Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии

Аграрные науки и продовольствие:

  • 201 Агрономия
  • 202 Защита и карантин растений
  • 203 садоводство и виноградарство
  • 204 Технология производства и переработки продукции животноводства
  • 205 Лесное хозяйство
  • 206 Садово-парковое хозяйство
  • 207 Водные биоресурсы и аквакультура
  • 208 Агроинженерия

Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы:

  • 251 Государственная безопасность
  • 252 Безопасность государственной границы
  • 253 Военное управление (по видам вооруженных сил)
  • 254 Обеспечение войск (сил)
  • 255 Вооружение и военная техника
  • 261 Пожарная безопасность
  • 263 Гражданская безопасность

Транспорт:

  • 271 Речной и морской транспорт
  • 272 Авиационный транспорт
  • 273 железнодорожный транспорт
  • 274 Автомобильный транспорт
  • 275 Транспортные технологии (по видам)

К слову, общий объем бюджетных мест в 2021 году составляет 188 тысяч 938 специалистов, в том числе на магистров – 59 тысяч 986.

Автор: Марія Бондар