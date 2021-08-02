В МОН подчеркнули, что дополнительный набор начнется не раньше 1 сентября. Так, зачисление поступающих на специальности, которые нуждаются в поддержке, на бюджет продлится до 1 октября, на контракт – до 30 ноября 2021 года.

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Кто пройдет на бюджет во время дополнительного набора

В МОН обнародовали перечень специальностей, которым предоставляется особая поддержка:

Образование:

012 Дошкольное образование

013 Начальное образование

014 Среднее образование (по предметным специальностям)

015 Профессиональное образование (по специализациям)

Биология:

091 Биология

Естественные науки:

101 Экология

102 Химия

103 Науки о Земле

104 Физика и астрономия

105 Прикладная физика и наноматериалы

106 География

Математика и статистика:

111 Математика

112 Статистика

Информационные технологии:

124 Системный анализ

Механическая инженерия:

131 Прикладная механика

132 Материаловедение

133 Отраслевое машиностроение

134 Авиационная и ракетно-космическая техника

135 Судостроение

136 Металлургия

Электрическая инженерия:

141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

142 Энергетическое машиностроение

143 Атомная энергетика

144 Теплоэнергетика

145 Гидроэнергетика

Автоматизация и приборостроение:

151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

152 Метрология и информационно-измерительная техника

153 Микро-и наносистемная техника

Химическая и биоинженерия:

161 Химические технологии и инженерия

Электроника и телекоммуникации:

171 Электроника

172 Телекоммуникации и радиотехника

173 Авионика

Производство и технологии:

181 Пищевые технологии

182 Технологии легкой промышленности

183 Технологии защиты окружающей среды

184 Горное дело

185 Нефтегазовая инженерия и технологии

186 Издательство и полиграфия

187 Деревообрабатывающие и мебельные технологии

Архитектура и строительство:

192 Строительство и гражданская инженерия

193 Геодезия и землеустройство

194 Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии

Аграрные науки и продовольствие:

201 Агрономия

202 Защита и карантин растений

203 садоводство и виноградарство

204 Технология производства и переработки продукции животноводства

205 Лесное хозяйство

206 Садово-парковое хозяйство

207 Водные биоресурсы и аквакультура

208 Агроинженерия

Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы:

251 Государственная безопасность

252 Безопасность государственной границы

253 Военное управление (по видам вооруженных сил)

254 Обеспечение войск (сил)

255 Вооружение и военная техника

261 Пожарная безопасность

263 Гражданская безопасность

Транспорт:

271 Речной и морской транспорт

272 Авиационный транспорт

273 железнодорожный транспорт

274 Автомобильный транспорт

275 Транспортные технологии (по видам)

К слову, общий объем бюджетных мест в 2021 году составляет 188 тысяч 938 специалистов, в том числе на магистров – 59 тысяч 986.