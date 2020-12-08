Министерство образования и науки разработали проект, благодаря которому участники внешнего независимого оценивания смогут сдавать дополнительные тесты за свой счет.

Его обсуждение продлится до 21 декабря. Соответствующая норма внесет изменения в порядок проведения ВНО, сообщает пресс-служба МОН.

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Поэтому, Минобразования планирует ввести изменения, чтобы участники ВНО при условии оплаты имели право пройти тестирование по большему количеству учебных предметов, чем это установлено сейчас.

Еще одной важной новацией станет изменение в определении оценки за государственную итоговую аттестацию выпускников. В частности, результаты государственной итоговой оценки, которые не планируют поступать в вузы, будут определяться без учета рейтингового оценивания.

То есть, как рассказывал и. о. директор УЦОКО Валерий Бойко, ГИА для выпускников 2021 года будет проходить по выбору ученика:

или в учебном заведении (письменная или устная форма, в том числе и онлайн),

или в форме ВНО.

Результатом указанного изменения станет рейтингование только тех абитуриентов, которые будут участвовать во вступительной кампании.

В МОН отмечают, что предложенные изменения будут способствовать уменьшению расходов на организацию ВНО для лиц, которые будут проходить ГИА в форме тестирований и не требуют определения результата ВНО по рейтинговой шкале 100-200 баллов.

Подготовка к ВНО:

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