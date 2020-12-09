В Украине с 8 до 24 января 2021 вводят локдаун, он будет касаться и работы учреждений образования. Поэтому в этот период все учебные заведения отправят учеников на каникулы.

Соответствующее решение приняло правительство. Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает 24 канал.

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По его словам во время проведения мероприятия "Зимние каникулы ради безопасности" для всех учебных заведений (школ и вузов) будут объявлены каникулы.

Карантинные ограничения не будут касаться лишь учреждений дошкольного образования, поэтому сады будут работать в обычном режиме.

Это делается для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости, которая может наступить, в том числе и после новогодних праздников. То есть усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников,

– отметил Шмыгаль.

Добавим, что карантин также касаться запрета на работу кафе, ресторанов и баров, магазинов непродовольственных товаров, а также торгово-развлекательных центров. Также будет действовать запрет на проведение развлекательных, рекламных, спортивных, культурных и других массовых мероприятий на указанный период.

К слову, ранее в КГГА рассматривают два варианта работы школ во время лондауна. Директор Департамента образования и науки Одена Фиданян говорила, что если каникулы завершатся 11 января, то первая неделя обучения начнется дистанционно.