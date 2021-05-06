Дополнительная сессия ВНО пройдет после основной – с 29 июня по 14 июля 2021 года.

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Кто может зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО

Подать документы для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания могут следующие категории:

те лица, которые участвовали в АТО или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны от вооруженной агрессии РФ, которые не зарегистрировались для участия в ВНО в основной период регистрации;

или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны от вооруженной агрессии РФ, которые не зарегистрировались для участия в ВНО в основной период регистрации; лица с неконтролируемых территорий Украины , которые не смогли зарегистрироваться для участия в основной сессии ВНО;

, которые не смогли зарегистрироваться для участия в основной сессии ВНО; лица, которые должны проходить ГИА в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации;

регистрации; лица, которые проживают или находятся на территории, на которой во время регистрации на основную сессию ВНО был установлен карантин , режим чрезвычайной ситуации, поэтому они не смогли зарегистрироваться на тестирование;

, режим чрезвычайной ситуации, поэтому они не смогли зарегистрироваться на тестирование; лица, которые по решению судов находились в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах.

Кроме того, принять участие в дополнительной сессии ВНО могут и те лица, которые в день проведения тестирования по определенному предмету участвовали в международных или всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т.п.), либо не смогли принять участие в основной сессии ВНО по уважительным причинам.

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО

В стандартный комплект документов такие лица должны добавить:

заявление для участия в дополнительной сессии (в произвольной форме);

оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";

заверенную копию паспорта гражданина Украины;

заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии и т.п.);

документ, подтверждающий право лица на регистрацию для участия в ВНО во время дополнительного периода.

Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно:

правильно выбрать категорию;



Категории при регистрации на ВНО / Фото УЦОКО

создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО;

подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в школе или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

График дополнительной сессии ВНО

Химия – 29 июня;

Английский язык – 1 июля;

Немецкий язык – 2 июля;

Испанский язык – 5 июля;

Французский язык – 6 июля;

Математика (задания уровня стандарта и профильного) – 7 июля;

Физика – 8 июля;

Украинский язык или украинский язык и литература – 9 июля;

История Украины – 12 июля;

Биология – 13 июля;

География – 14 июля.

Кому могут отказать в регистрации на дополнительную сессию ВНО

Вам может быть отказано в регистрации для участия во внешнем оценивании на основании:

непредоставления документа(ов), что подтверждает(ют) достоверность информации, указанной в регистрационной карточке;

предоставления недостоверной информации;

подачи регистрационных документов лицом, которое в соответствии с требованиями законодательства не имеет права на участие в ВНО;

отправления регистрационных документов по истечении установленного срока регистрации (лицу, которое в период регистрации не подавало регистрационные документы) или перерегистрации;

ненадлежащего оформления документов, необходимых для регистрации;

невозможности создания особых (специальных) условий для прохождения внешнего оценивания в соответствии с медицинским заключением.

К слову, ВНО для поступления в высшие учебные заведения остается обязательным. Однако, если выпускник не планирует поступать в вуз, он может не проходить тестирование.