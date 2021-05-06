Дополнительная сессия ВНО пройдет после основной – с 29 июня по 14 июля 2021 года.

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Кто может зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО

Подать документы для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания могут следующие категории:

  • те лица, которые участвовали в АТО или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны от вооруженной агрессии РФ, которые не зарегистрировались для участия в ВНО в основной период регистрации;
  • лица с неконтролируемых территорий Украины, которые не смогли зарегистрироваться для участия в основной сессии ВНО;
  • лица, которые должны проходить ГИА в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации;
  • лица, которые проживают или находятся на территории, на которой во время регистрации на основную сессию ВНО был установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации, поэтому они не смогли зарегистрироваться на тестирование;
  • лица, которые по решению судов находились в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах.

Кроме того, принять участие в дополнительной сессии ВНО могут и те лица, которые в день проведения тестирования по определенному предмету участвовали в международных или всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т.п.), либо не смогли принять участие в основной сессии ВНО по уважительным причинам.

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО

В стандартный комплект документов такие лица должны добавить:

  • заявление для участия в дополнительной сессии (в произвольной форме);
  • оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";
  • заверенную копию паспорта гражданина Украины;
  • заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
  • при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии и т.п.);
  • документ, подтверждающий право лица на регистрацию для участия в ВНО во время дополнительного периода.

Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно:

  • правильно выбрать категорию;


Категории при регистрации на ВНО / Фото УЦОКО

  • создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО;
  • подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в школе или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

График дополнительной сессии ВНО

  • Химия – 29 июня;
  • Английский язык – 1 июля;
  • Немецкий язык – 2 июля;
  • Испанский язык – 5 июля;
  • Французский язык – 6 июля;
  • Математика (задания уровня стандарта и профильного) – 7 июля;
  • Физика – 8 июля;
  • Украинский язык или украинский язык и литература – 9 июля;
  • История Украины – 12 июля;
  • Биология – 13 июля;
  • География – 14 июля.

Кому могут отказать в регистрации на дополнительную сессию ВНО 

Вам может быть отказано в регистрации для участия во внешнем оценивании на основании:

  • непредоставления документа(ов), что подтверждает(ют) достоверность информации, указанной в регистрационной карточке;
  • предоставления недостоверной информации;
  • подачи регистрационных документов лицом, которое в соответствии с требованиями законодательства не имеет права на участие в ВНО;
  • отправления регистрационных документов по истечении установленного срока регистрации (лицу, которое в период регистрации не подавало регистрационные документы) или перерегистрации;
  • ненадлежащего оформления документов, необходимых для регистрации;
  • невозможности создания особых (специальных) условий для прохождения внешнего оценивания в соответствии с медицинским заключением.

К слову, ВНО для поступления в высшие учебные заведения остается обязательным. Однако, если выпускник не планирует поступать в вуз, он может не проходить тестирование.