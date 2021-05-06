Дополнительная сессия ВНО пройдет после основной – с 29 июня по 14 июля 2021 года.
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Кто может зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО
Подать документы для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания могут следующие категории:
- те лица, которые участвовали в АТО или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны от вооруженной агрессии РФ, которые не зарегистрировались для участия в ВНО в основной период регистрации;
- лица с неконтролируемых территорий Украины, которые не смогли зарегистрироваться для участия в основной сессии ВНО;
- лица, которые должны проходить ГИА в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации;
- лица, которые проживают или находятся на территории, на которой во время регистрации на основную сессию ВНО был установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации, поэтому они не смогли зарегистрироваться на тестирование;
- лица, которые по решению судов находились в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах.
Кроме того, принять участие в дополнительной сессии ВНО могут и те лица, которые в день проведения тестирования по определенному предмету участвовали в международных или всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т.п.), либо не смогли принять участие в основной сессии ВНО по уважительным причинам.
Как зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО
В стандартный комплект документов такие лица должны добавить:
- заявление для участия в дополнительной сессии (в произвольной форме);
- оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";
- заверенную копию паспорта гражданина Украины;
- заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии и т.п.);
- документ, подтверждающий право лица на регистрацию для участия в ВНО во время дополнительного периода.
Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно:
- правильно выбрать категорию;
Категории при регистрации на ВНО / Фото УЦОКО
- создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО;
- подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в школе или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).
График дополнительной сессии ВНО
- Химия – 29 июня;
- Английский язык – 1 июля;
- Немецкий язык – 2 июля;
- Испанский язык – 5 июля;
- Французский язык – 6 июля;
- Математика (задания уровня стандарта и профильного) – 7 июля;
- Физика – 8 июля;
- Украинский язык или украинский язык и литература – 9 июля;
- История Украины – 12 июля;
- Биология – 13 июля;
- География – 14 июля.
Кому могут отказать в регистрации на дополнительную сессию ВНО
Вам может быть отказано в регистрации для участия во внешнем оценивании на основании:
- непредоставления документа(ов), что подтверждает(ют) достоверность информации, указанной в регистрационной карточке;
- предоставления недостоверной информации;
- подачи регистрационных документов лицом, которое в соответствии с требованиями законодательства не имеет права на участие в ВНО;
- отправления регистрационных документов по истечении установленного срока регистрации (лицу, которое в период регистрации не подавало регистрационные документы) или перерегистрации;
- ненадлежащего оформления документов, необходимых для регистрации;
- невозможности создания особых (специальных) условий для прохождения внешнего оценивания в соответствии с медицинским заключением.
К слову, ВНО для поступления в высшие учебные заведения остается обязательным. Однако, если выпускник не планирует поступать в вуз, он может не проходить тестирование.