Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 29 июня по 14 июля 2021 года по отдельному графику.

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Результаты дополнительной сессии ВНО будут размещены до 23 июля.

График дополнительной сессии ВНО

Химия – 29 июня;

Английский язык – 1 июля;

Немецкий язык – 2 июля;

Испанский язык – 5 июля;

Французский язык – 6 июля;

Математика (задачи уровня стандарта и профильного) – 7 июля;

Физика – 8 июля;

Украинский язык или украинский язык и литература – 9 июля;

История Украины – 12 июля;

Биология – 13 июля;

География – 14 июля.

Кто может зарегистрироваться в дополнительной сессии ВНО

Подать документы для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году смогут следующие категории лиц:

те, кто принимал участие в антитеррористической операции или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях и не зарегистрировались для участия в ВНО в основной период регистрации;

категории лиц с неконтролируемых территорий Украины, которые не зарегистрировались для участия в ВНО в основной период регистрации;

должны проходить ГНА в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации;

проживают или находятся на территории, на которой в основной период регистрации ВНО был установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, и вследствие этого не смогли зарегистрироваться для прохождения тестирований;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах.

Как они могут зарегистрироваться? Таким лицам к стандартному комплекту документов нужно добавить:

заявление (в произвольной форме) о предоставлении возможности пройти тестирование во время дополнительной сессии;

документ, подтверждающий право лица на регистрацию для участия в ВНО во время дополнительного периода.

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Кроме того, принять участие в дополнительной сессии ВНО могут и те лица, которые в день проведения тестирования по определенному предмету принимали участие в международных или всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т. п), или те, кто не смог принять участие в основной сессии ВНО через такие причины:

болезнь в день проведения ВНО по определенному учебному предмету во время основной сессии;

стихийное бедствие, в том числе пожар, наводнение, землетрясение, Военные действия или общественные возмущения, техногенная катастрофа в день или канун проведения ВНО;

похищение одного из документов, необходимых для допуска в пункт проведения ВНО, что случилось не ранее чем за пять календарных дней до тестирования;

смерти родных по крови или по браку людей, которая произошла до проведения ВНО по определенному учебному предмету, но не ранее чем за семь календарных дней.

Таким участникам в течение 5 рабочих дней необходимо в региональный центр подать заявление об участии в дополнительной сессии, копию сертификата ВНО и документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии.

К слову, ВНО для поступления в учреждения высшего образования остается обязательным. Однако, если выпускник не планирует поступать в вуз, он может не проходить тестирование, а получить аттестат без прохождения ГИА.

В то же время каждый участник ВНО может сдать тесты максимум из 5 учебных предметов. Для прохождения ГИА в формате ВНО – обязательными являются 4 предмета. Внешнее независимое оценивание могут сдавать: