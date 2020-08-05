На доплату молодым учителям планируют выделить 1,55 миллиарда гривен
Министерство образования и науки сообщило о возвращении части секвестрированных средств в размере 1,55 миллиарда гривен, которые планируют направить на доплату молодым учителям.
Об этом сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Всеосвита.
Интересно Шкарлет назвал даты начала обучения в университетах
По его словам, для молодых учителей предполагается около 1,55 миллиарда гривен доплат.
Сейчас МОН проводит диалог и борется за 822-е постановление или они будут предлагать его определенную альтернативу по повышению социального статуса учителей.
Что известно о постановлении №822?
Это постановление Кабмина, которое предусматривало повышение зарплат педагогам (в частности, речь идет о единовременной выплате в сумме 21 тысячи гривен), однако Кабинет министров в декабре 2019 года принял решение о приостановлении действия постановления на 2020 год.