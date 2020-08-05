Министерство образования и науки сообщило о возвращении части секвестрированных средств в размере 1,55 миллиарда гривен, которые планируют направить на доплату молодым учителям.

Об этом сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Всеосвита.

Интересно Шкарлет назвал даты начала обучения в университетах

По его словам, для молодых учителей предполагается около 1,55 миллиарда гривен доплат.

Сейчас МОН проводит диалог и борется за 822-е постановление или они будут предлагать его определенную альтернативу по повышению социального статуса учителей.