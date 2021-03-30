Инновации в школах: на Донетчине прошел финал конкурса smart-решений – команды и их изобретения
В Покровске Донецкой области прошел финал образовательного конкурса "Школа Техно". Первое место и возможность реализации получил проект команды из поселка Большая Новоселка.
Источник:"Освіторія"
Всего участие в конкурсе принимали 30 команд. В финале 10 лучших боролись за возможность внедрения своего образовательного smart-решения в родных школах.
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Что известно о конкурсе
Образовательный технологический конкурс "Школа Техно" – это ИТ-соревнование, которое имеет целью побудить детей к генерированию новых идей, способствовать развитию STEM-образования и внедрению современных технологий в образовательный процесс в рамках программы Новой украинской школы.
Партнерами конкурса стали компания Accord Group, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Учебный центр STEAM-train, сеть академических стартап-инкубаторов УЕР и Энергоэффективный цифровой университет для продвижения технических инноваций (EDUTIP)
В этом году общий бюджет конкурса составил 350 тысяч гривен. Спонсором выступила компания "Донецксталь".
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Победители и их изобретения
Основное конкурсное задание заключалось в разработке устройства, системы, программного решения, которые можно было бы использовать для создания более комфортных бытовых или учебных условий для школ.
Обязательными для проектов были ИТ и техническая составляющие. Кроме єтого, проекты должны были быть реалистичным, с возможностью масштабирования, пилотного внедрения и дальнейшей коммерциализации.
Призеры
- Команда "Второе дыхание" с Великой Новоселки получила возможность внедрить собственную разработку в своей школе. Проект "Умная теплица на автономном питании" научит детей выращивать различные растения, проводить исследования для научных работ и развивать предпринимательские навыки.
- Команда "Vega-5" с Покровска получила сертификат на создание STEM-лаборатории на базе школы. Школьники разработали ассистента учителя – умную голограмму, которая поможет проводить интерактивные уроки.
- Команда "Вектор развития" с Торецка придумала технологию энергоэффективного и экологического отопления школы с очень низким углеродным следом.
Специальный приз в размере 50 000 гривен достался команде "Child Podigy" с Покровска, которая разработала программу пропускной системы для школы, которая помогала бы родителям узнать, добрался ли их ребенок к учебному заведению.
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