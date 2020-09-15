В Донецкой области 28 классов в разных городах и селах перешли на самоизоляцию из-за коронавируса. Еще одну сельскую школу перевели на дистанционное обучение.

Так, сейчас на самоизоляции находятся более 600 школьников Донецкой области, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

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Только с 14 сентября на самоизоляцию перешли более 130 учеников и 36 работников Керменчицкой общеобразовательной школы I-III ступеней. За один день в области заболело 5 учеников и 3 учителей, и из-за этого перевели на самоизоляцию 5 классов, 253 ученика и 43 работника.

Всего в области на дистанционном обучении находится 28 школьных классов (в частности, 619 учеников и 58 работников школ).

Из каких школ ученики перешли на самоизоляцию? Сейчас на карантине находятся ученики в городах:

Дружковка

Доброполье

Мариуполь

Покровск

Славянск

Школа в Марьинском, Великоновоселковском районах, и в Лиманской ОТГ, Николаевской ОТГ, Соледарской ОТГ.

К слову, всего в Украине из-за коронавируса уже более 500 классов в школах перешли на самоизоляцию. Еще около 40 школ полностью перевели на дистанционное обучение.