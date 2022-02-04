Целью программы является развитие здоровьесберегающей компетентности.
К теме МОН разработало программу ВНО для учителей начальной школы: что будут проверять
Объем обучения – 30 часов (1 курс ЕКТС). Программа составлена по следующим модулям:
- нормативно-правовое и организационное обеспечение создания здоровой и безопасной образовательной среды в учебном заведении;
- домедицинская помощь (алгоритмы действий, направленные на спасение и сохранение жизни человека в неотложном состоянии);
- правила безопасного обращения на дороге для участников образовательного процесса;
- использование методических инструментов для разработки и проведения учебных занятий по предоставлению медицинской помощи и безопасного обращения на дороге;
- итоговый контроль результатов обучения педагогов.
К слову, Учителя часто жалуются образовательному омбудсмену из-за того, что в школе отказываются признать их прохождение сертификации и не относят ее к повышению квалификации. Почему это незаконно и что делать педагогам читайте в статье.