О финском образовании ходит множество мифов. Например, что ученики не имеют домашних заданий. Но на самом деле домашние задания там есть, хоть и небольшого объема. Так, домашняя работа занимает не более 20-30 минут. Читайте другие секреты финского образования в материале.

Секреты финского образования учащихся

Роль учителя в школе

Одна из главных причин успешного развития образования в Финляндии – статус педагога. Ведь там непросто стать учителем – конкурс в педагогический университет составляет 100 человек на место.

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После получения диплома молодых специалистов ждет еще одно испытание: надо пройти отбор в школу – там тоже конкурс (40 человек на место).

Но если человек все-таки становится учителем в Финляндии, то он получает:

высокую зарплату,

уважение в обществе,

свободу выбора в методах и подходах к обучению,

отсутствие бюрократии и дополнительных аттестаций (финские учителя после окончания университета больше не проходят курсов повышения квалификации).

Кроме того, отметим, что основой школьного финского образования является доверие — общества, учеников и родителей к учителю и наоборот.

Также финские школы получают полную поддержку государства. А у всех участников образовательного процесса равные права: каждый ребенок получает доступ к образованию независимо от места, достатка или инклюзивности.

Но там есть и главный принцип, которого все придерживаются – ребенок должен уважать других: учителя, одноклассников, младших и старших учеников.

Счастливые дети учатся лучше всего

По словам финнов, у ребенка должно быть детство, в частности малыш должен наслаждаться играми, общением, постепенным познанием мира.

А главная задача начальной школы – познакомиться с собой. В Финляндии нет моды на раннее развитие. Дети с 3 лет не учат несколько иностранных языков, не занимаются теннисом или плаванием.

В школах цель – привить любовь к движению и познакомить с различными видами спорта и искусства, чтобы в дальнейшем ребенок мог выбрать то, что ему больше по душе.

Принципы позитивной педагогики

Кроме того, в финском образовании широко используются принципы позитивной педагогики:

интересы ребенка всегда в центре;

если есть проблема, надо изменить ситуацию, чтобы она не повторялась;

концепция благосостояния PERMA, главные аспекты которой: положительные эмоции, привязанность, отношения, значение и цель, достижения;

вовлеченность: быть активным участником процесса;

счастливые дети учатся лучше всего;

теплые отношения с учеником без буллинга и конфликтов;

мотивация;

расстановка приоритетов.

Все перечисленные позиции являются важными, однако главное – счастливые дети учатся лучше всего. Поэтому педагоги работают над комфортным, безопасным и полезным пребыванием детей в заведении.



Урок в финской школе / Фото avatars

Любой человек, который испытывает положительные эмоции, имеет хорошее настроение, наблюдает доброжелательное отношение к себе, охотнее берется за работу и стремится к успеху. Вместо этого регулярное получение только низких оценок приведет к безразличию к предмету и отсутствию мотивации.

Так для учащихся, у которых есть трудности, такие ситуации время от времени надо создавать за счет специфики задачи, методов, критериев оценки.

Ключевые компетентности финской школы

Они готовят ребенка к реальной жизни и направлены на получение самостоятельности, грамотности, умения пользоваться информацией, комбинировать ее, проверять, делать выводы, сотрудничать с другими.

Вот перечень ключевых компетенций финских учеников: