Домашняя работа занимает 30 минут: 5 секретов образования в школах Финляндии
О финском образовании ходит множество мифов. Например, что ученики не имеют домашних заданий. Но на самом деле домашние задания там есть, хоть и небольшого объема. Так, домашняя работа занимает не более 20-30 минут. Читайте другие секреты финского образования в материале.
Источник:"Освіторія"
Секреты финского образования учащихся
Роль учителя в школе
Одна из главных причин успешного развития образования в Финляндии – статус педагога. Ведь там непросто стать учителем – конкурс в педагогический университет составляет 100 человек на место.
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После получения диплома молодых специалистов ждет еще одно испытание: надо пройти отбор в школу – там тоже конкурс (40 человек на место).
Но если человек все-таки становится учителем в Финляндии, то он получает:
- высокую зарплату,
- уважение в обществе,
- свободу выбора в методах и подходах к обучению,
- отсутствие бюрократии и дополнительных аттестаций (финские учителя после окончания университета больше не проходят курсов повышения квалификации).
Кроме того, отметим, что основой школьного финского образования является доверие — общества, учеников и родителей к учителю и наоборот.
Также финские школы получают полную поддержку государства. А у всех участников образовательного процесса равные права: каждый ребенок получает доступ к образованию независимо от места, достатка или инклюзивности.
Но там есть и главный принцип, которого все придерживаются – ребенок должен уважать других: учителя, одноклассников, младших и старших учеников.
Счастливые дети учатся лучше всего
По словам финнов, у ребенка должно быть детство, в частности малыш должен наслаждаться играми, общением, постепенным познанием мира.
А главная задача начальной школы – познакомиться с собой. В Финляндии нет моды на раннее развитие. Дети с 3 лет не учат несколько иностранных языков, не занимаются теннисом или плаванием.
В школах цель – привить любовь к движению и познакомить с различными видами спорта и искусства, чтобы в дальнейшем ребенок мог выбрать то, что ему больше по душе.
Принципы позитивной педагогики
Кроме того, в финском образовании широко используются принципы позитивной педагогики:
- интересы ребенка всегда в центре;
- если есть проблема, надо изменить ситуацию, чтобы она не повторялась;
- концепция благосостояния PERMA, главные аспекты которой: положительные эмоции, привязанность, отношения, значение и цель, достижения;
- вовлеченность: быть активным участником процесса;
- счастливые дети учатся лучше всего;
- теплые отношения с учеником без буллинга и конфликтов;
- мотивация;
- расстановка приоритетов.
Все перечисленные позиции являются важными, однако главное – счастливые дети учатся лучше всего. Поэтому педагоги работают над комфортным, безопасным и полезным пребыванием детей в заведении.
Урок в финской школе / Фото avatars
Любой человек, который испытывает положительные эмоции, имеет хорошее настроение, наблюдает доброжелательное отношение к себе, охотнее берется за работу и стремится к успеху. Вместо этого регулярное получение только низких оценок приведет к безразличию к предмету и отсутствию мотивации.
Так для учащихся, у которых есть трудности, такие ситуации время от времени надо создавать за счет специфики задачи, методов, критериев оценки.
Ключевые компетентности финской школы
Они готовят ребенка к реальной жизни и направлены на получение самостоятельности, грамотности, умения пользоваться информацией, комбинировать ее, проверять, делать выводы, сотрудничать с другими.
Вот перечень ключевых компетенций финских учеников:
- умение мыслить и учиться, быть независимым;
- забота о себе и навыки повседневной жизни;
- культурные компетенции, взаимодействие и самовыражение (творческая и научная деятельность);
- мультиграмотность (умение получать информацию из разных источников);
- информационно-коммуникационные технологии (информатики как предмета в школах Финляндии нет);
- влияние, участие, построение будущего;
- навыки трудовой жизни и предпринимательская деятельность.
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