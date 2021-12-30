Домашние задания на каникулы: должны ли учителя их задавать

Все дети с нетерпением ждут каникул, чтобы наконец отдохнуть от учебы и забыть об учебниках. Однако часто ученики получают немалый список домашних заданий почти по каждому учебному предмету.

Почему так происходит? Учителя уверяют, что нужно закрепить изученное или наверстать пробелы.

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Также домашнее задание на каникулы помогает детям не забыть все, что было изучено в течение семестра, соответственно чтобы потом легче дети могли войти в учебный процесс.

И на самом деле это очень неплохо, но когда дети получают много заданий от каждого учителя, то каникулы перестают быть отдыхом.

Эксперты же уверяют, что на самом деле ученикам и учителям необходим перерыв от учебного процесса. Это важно и полезно для организма и мозга.

Почему во время каникул стоит отдохнуть

Отдых поможет улучшить производительность в будущем

На каникулах ученикам и педагогам стоит остановиться и передохнуть. К тому же, уже второй учебный год проходит в непростых условиях пандемии коронавируса. Поэтому сейчас нужно много отдыхать и устроить себе зимние развлечения.

Ученые давно доказали, что отдых повышает производительность, ведь организм получает возможность восстановить силы.

По словам специалистов, как следует отдохнув, школьники не просто получат мощный заряд энергии для новых учебных подвигов, но и станут более креативными. Ученые доказали, что творческие "озарения" приходят именно к тем, кто регулярно отдыхает.

Отдых дает время на те предметы, которые дети любят больше

Так было всегда: какие-то предметы дети любят, а какие-то – не очень, и в этом нет ничего плохого. Если ребенок имеет свободное время, то лучше посвятить его самому важному.

А еще спросите своих учеников, когда они в последний раз читали книгу не из школьной программы. Не ради оценки или написания произведения, а просто так – для удовольствия. Именно на каникулах можно наконец уделить внимание этому занятию.

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Отдых возвращает утраченную мотивацию

Согласитесь, быть одинаково мотивированным и заряженным на протяжении долгого времени сложно. Исследования ученых доказывают, что длительная концентрация на одной задаче существенно снижает производительность. А поскольку учебных предметов много, то долго концентрироваться удается не всегда.

Поэтому в конце семестра школьники часто обессилены и не слишком желают учить даже любимые предметы. А вот качественный отдых впоследствии помогает сохранять сосредоточенность даже во время выполнения сложных задач.

Отдых учит поддерживать баланс

Это именно то, чего иногда так не хватает даже взрослым. Поэтому необходимо еще со школы учить детей ценить собственную жизнь, семью, хобби, личное развитие и тому подобное.

К тому же, информационные, физические и психологические нагрузки приводят к выгоранию и потере мотивации. Поэтому ни родителям, ни учителям не стоит транслировать идею "обучение – твоя жизнь". Наоборот – дайте детям возможность отдыхать.

Стоит задавать домашние задания

О целесообразности домашних заданий спорят разные эксперты уже очень давно. Кто-то говорит, что стоит хотя бы уменьшить их объемы, а кто-то требует вообще запретить домашние задания.

Такие эксперименты проводили: например, некоторое время французские учителя ничего не задавали детям домой. Впрочем, результат был неутешительный – успеваемость школьников снизилась.

Поэтому лучшее решение – соблюдать баланс. Если давать детям слишком много заданий, то это приведет к снижению производительности. Дети устанут еще до начала нового семестра.

Цель учителей другая – помочь им вернуться к обучению с новыми силами. Поэтому задания на каникулы, если они все же будут, должны быть короткими, простыми и интересными.

Редакция "Образование 24" желает школьникам и учителям легких и одновременно продуктивных каникул.