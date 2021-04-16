Во время проверки домашнего задания во время онлайн-обучения учителю стоит проявить творчество и предложить детям различные упражнения, которые их смогут заинтересовать.

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Упражнения для групповой проверки знаний

Искатель ошибок

Напишите на интерактивной доске готовое домашнее задание, специально допуская типичные ошибки. Также здесь можно использовать презентации или текстовые документы.

Ученикам необходимо провести исследование, найти ошибки и объяснить, где именно и почему они допущены.

К тому же, это упражнение может иметь несколько вариаций. Например, попробуйте делать презентацию в режиме реального времени. Предложите ученикам найти ошибки и оценить вашу работу.

Интересно! Обычно детям нравится искать ошибки, которые "допустил" учитель, а потому проверка домашнего задания в таком случае будет проходить увлекательно и продуктивно. А это важно для дистанционки.

Опрос-светофор

Это известная разновидность опросов, которую можно адаптировать под дистанционное обучение. Так, условным светофором является длинная картонная полоска красного цвета с одной стороны и зеленого – с другой.

Так, если ребенок соглашается с утверждением учителя или одноклассника, то поднимает полоску и поворачивает ее зеленой стороной к камере. А вот красная означает несогласие.



Проверка домашнего задания на уроке / Фото kremen.today

Здесь можно попробовать и другие комбинации. Например, зеленая – готовность ученика к ответу на поставленный вопрос ("Знаю!”), красная – ученик не готов ответить (“Не знаю!") и тому подобное.

Онлайн-квач

Это отличный вариант для проверки математических задач. Дети должны сконцентрироваться и внимательно слушать друг друга, чтобы не пропустить свою очередь.

Работать нужно так: ученик озвучивает ответ на задачу или пример и передает ход другому однокласснику.

Тематический кроссворд

Ученики часто любят разгадывание кроссвордов. Поэтому попробуйте составить кроссворд по теме предыдущего урока, чтобы проверить домашнее задание в интересном формате. Детям непременно это понравится.

Анализ выступления

Учитель вместе с классом внимательно выслушать ответ одного ученика. После этого его одноклассник должен его проанализировать – подготовить устную или письменную рецензию на выступление.

В частности, нужно внести дополнения и уточнения, корректно аргументировать преимущества и недостатки.

Онлайн-викторины

Интерактивные методы проверки тоже очень нравятся детям всех возрастов. Попробуйте запустить онлайн-тестирование прямо во время урока. Ученики охотно включатся в игру-проверку, используя свои мобильные устройства или компьютеры.

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Так учитель сможет легко собрать ответы от всего класса, получить обратную связь и разнообразить виды работы на уроке.

Рефлексия по фильму или книге

Составьте вместе с учениками список книг или фильмов по вашему предмету, и попросите их проработать. Добавьте в этот список документальные и художественные фильмы, рассказы или небольшую книгу. И обязательно озвучьте дату презентации.

Во время урока каждый ученик должен будет за три минуты презентовать результаты своей работы. За это время школьники озвучивают, какие фрагменты им понравились и почему они рекомендуют (или нет) прочитать эту книгу (посмотреть фильм) другим.

Взаимопроверка "Почувствуй себя учителем"

Предложите детям попробовать новую роль – побыть учителем, одинаково требовательным к себе и к одноклассникам.

Такая ответственность будет стимулировать и мотивировать относиться к выполнению собственных обязанностей внимательнее. Для взаимного оценивания можно использовать бесплатную платформу Padlet.

Как организовать самостоятельную проверку с помощью этой платформы: