Ранее школам позволяли работать в очном формате, если вакцинировано 80% персонала.

Важно Правительство изменило правила карантина в Украине: что изменится

Образовательные учреждения смогут работать оффлайн

Отныне школы, детсады и вузы в красной зоне смогут работать не дистанционно. Однако 100% персонала для этого должны пройти полный курс вакцинации, то есть получить по 2 дозы прививки.

Условие для желтой зоны

В желтой зоне карантина смогут работать учебные заведения, если у 80% персонала будет хотя бы одна дозу прививки.

Новые правила начнут действовать через 7 дней после публикации постановления Кабмина.

Что известно о новых правилах карантина

Отныне COVID-сертификат будет "желтый" или "зеленый". В нем будет содержаться информация о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19.

Люди с COVID-сертификатом освобождаться от самоизоляции.

В желтой зоне ограничения не будут применяться, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов получили, хотя бы один из COVID сертификатов. В красной зоне эта отметка должна достигать 100%.

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