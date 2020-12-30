С 8 по 24 января в Украине хотят ввести локдаун. Поэтому руководители учебных заведений должны организовать работу учреждений в дистанционном режиме или продлить каникулы.

Только садики будут работать в привычном режиме. Рекомендации, как организовать работу в этот период в садиках и школах предоставил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Фейсбуке.

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По его словам, рекомендации могут быть полезны не только для учебных заведений Киева. Этим опытом могут воспользоваться учебные заведения со всей Украины", - отметил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Все школы и садики должны проинформировать родителей Об особенностях работы в период ограничительных противоэпидемических мероприятий. Информацию о режиме работы заведения можно опубликовать сайте или в соцсетях или объявлением в родительских чатах и тому подобное,

– сказал Горбачев.

Работа школ во время локдауна

В Департаменте образования и науки заверили, что онлайн-урок не может длиться более 45 минут. Также в школах стоит провести заседание педсовета, где примут решение о дистанционном обучении, согласуют график работы и изменения в учебную программу.

Кроме того, в школы должны обеспечить ведение электронных журналов. А все совещания и собрания коллектива могут происходить только в онлайн-формате. А общение между работниками заведения, проведение совещаний, семинаров, педагогических советов, встреч с родителями тоже может происходить дистанционно.

Образовательный омбудсмен добавил, что надо определить учителей, которые не имеют компьютерной техники, чтобы обеспечить их возможностью организации их работы дома или в школе.

Работа садиков во время локдауна

Детские сады с 8 по 25 января будут работать в обычном режиме, но они должны соблюдать карантинные ограничения. В частности стоит проводить дополнительную профилактически-разъяснительную работу среди родителей и работников.

Образовательный омбудсмен отметил, что садики в определенные сроки должны принимать документы новых воспитанников на основании электронного заявления родителей и скан-копий, необходимых для зачисления ребенка. Оригиналы документов родители будут подавать после карантина.

Что советуют в МОН

Добавим, что министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что решение о возвращении школ к учебе после каникул принимают автономно сами заведения.

Ведь поскольку в течение 8 – 24 января в Украине будет продолжаться локдаун, в МОН рекомендовали учебным заведениям или продлить каникулы, или перейти на дистанционное обучение. Ведь школы должны использовать за учебный год 30 дней каникул (не учитывая летние каникулы).