Для эффективного и безопасного обучения на адаптивном карантине с 24 февраля МОН рекомендует колледжам и вузам самостоятельно определять форму организации образовательного процесса, учитывая уровень эпидемической опасности.

В частности, в Минобразования советуют этим учебным заведениям отдавать предпочтение смешанной форме обучения. А в случае установления красного уровня эпидемической опасности региона переводить студентов на дистанционку.

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Также стоит придерживаться карантина и рекомендаций по противоэпидемическим мероприятиям для учебных заведений и общежитий.

Основные аспекты работы колледжей и вузов с 24 февраля

проведение очных лекций в больших группах (потоках) студентов можно считать массовым образовательным мероприятием, поэтому наполненность аудиторий должна составлять не более 50% мест в каждой аудитории.

В случае перехода на очное обучение рекомендуется предоставлять возможность студентам, находящимся на самоизоляции, выполнять индивидуальный учебный план онлайн.

Добавим, что в целом адаптивный карантин продлен до 30 апреля 2021 года.

Как будут работать школы с 24 февраля? Во время желтого уровня запрещается

посещать школы учениками, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников учреждения;

проводить в школах массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учеников из более чем одного класса и в присутствии зрителей.

Зато во время красного уровня запрещается посещать школы ученикам старших классов. То есть учебные заведения могут посещать воспитанники в садах, ученики специальных учебных заведений и ученики 1 – 4 классов в школе.

Кроме того, запрещено из-за продолжения карантина:

проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек;

работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

посещение учреждений социальной защиты, в которых есть пожилые люди;

находиться в общественных зданиях следует в масках или респираторах;

посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;

кафе, бары, рестораны не могут работать в промежутке с 22:00 по 07:00. Однако разрешена доставка и самовинос.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав/ Инфографика 24 канала