Министерство образования и науки опубликовало методические рекомендации по организации деятельности детских садов в 2020/2021 учебном году. Особенно важно в период пандемии соблюдать гигиенические нормы и социальную дистанцию в помещении.

Отметим, что решение о возобновлении работы учреждений дошкольного образования будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, а все будет зависеть от статистики заболеваемости в регионе, передает МОН.

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Так, при благоприятной эпидемиологической ситуации в регионе детские сады должны работать в обычном режиме, создав безопасные условия для воспитанников и работников.

Все учебные заведения должны самостоятельно решить организационный образовательный процесс в садиках, ориентируясь на предыдущий опыт, свою работу в прошлом году и имеющиеся рекомендации.

Однако проводить воспитание и обучение малышей стоит с учетом целей развития детей разного возраста, и применять его так, чтобы это было естественно для потребностей и интересов малышей.

Так, наряду с традиционными формами работы, учебные заведения могут применять инновационные методы. К примеру: "Буккроссинг", "Дерево целей" или "Дерево развития группы" и "Родительский ящик", а также внедрять дистанционные формы общения.



Советы о подготовке ребенка к детскому саду / Картинка Министерства образования

Кроме того, детские сады должны создать универсальный дизайн и удобное расположение помещений и придомовых территорий.

Является приемлемым внедрение дистанционных форм общения с родителями на онлайн-платформах и использование мобильных приложений. Но стоит учитывать продолжительность и кратность работы воспитателя с ребенком за компьютером и гаджетами соответственно возрасту ребенка.

Добавим, что детские сады возобновили свою работу в Украине с 25 мая после ослабления карантина. Детей в заведении не заставляют обязательно носить маски.