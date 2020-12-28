Если учитель временно заменяет другого педагога на уроках, то он должен получить за это почасовую оплату труда. Но если замещение учителя длится более двух месяцев, то оплата труда педагогов производится за все часы учебной нагрузки.

То есть учитель, который заменял, получит всю зарплату, согласно тарификации. Об этом говорится в разъяснении Минобразования относительно замены учителей в школах, сообщает Osvita.ua.

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В МОН подчеркнули, что администрация заведения обязана принять меры для замены отсутствующего учителя в школе. В частности, директор, как правило, должен организовать замещение учителей другими учителями той же специальности. И за это им должны заплатить.

Кроме того, если учителя не может заменить другой учитель той же специальности, то его можно заменить другим педагогом (к примеру, ассистентом учителя или воспитателем группы продленного дня).

В этом случае учителю, который проводит замену, должны платить по почасовой ставке в зависимости от квалификационной категории или по тарификации, если замена длилась более двух месяцев.

При замещении временно отсутствующих педагогов, которое длилось не более двух месяцев, учитель получит почасовую оплату труда. Если же замещение длилось более двух месяцев, то оплата труда педагогов производится с первого дня замещения за все часы нагрузки по тарификации в полном объеме,

– добавили в письме.

Что касается замены учителя в старших классах, который является классным руководителем, то в случае возложения на учителя, осуществляющего замену уроков, еще и обязанностей классного руководителя, ему должны доплатить и за классное руководство за период отсутствия учителя.

В МОН заверили, что руководители школ могут преподавать или вести кружки в своем заведении, но не более 9 часов в неделю (360 часов в год). Другие учителя – не более 12 часов в неделю (480 часов в год), если они по основной работе получают полную ставку.

За часы преподавательской работы или занятий с кружками, выполненные сверх нормы, производится почасовая оплата за фактическое количество часов, но не более 240 часов в год. Все условия оплаты труда учителей, в том числе и установление доплат, при замещении отсутствующих учителей в заведении определяются в приказе руководителя заведения о замене.

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