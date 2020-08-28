Минздрав издал новые рекомендации, в которых говорится о том, что ученики 1-4 классов могут приходить в школу или передвигаться в заведении без масок или респираторов. Однако, эксперты уверяют, что это не значит, что этого делать не надо.

Детям 1-4 классов маски не обязательны, но их рекомендовано носить

Так считает специалист по инфекционному контролю Центра общественного здоровья Роман Колесник, передает УП.Життя.

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По его словам, рекомендации для всех остаются одинаковыми. "Если ребенку правильно объяснить о важности маски и научить правильно ею пользоваться, то, конечно, что маску рекомендовано носить", – говорит Колесник.

Здесь исключение скорее касается детей до двух лет, им маска действительно не нужна, потому что может быть опасной.

Эксперт ЦОК уверяет, что Минздрав принял решение о необязательности масок для 1-4 классов из-за того, что дети этого возраста вряд ли без постоянного контроля будут носить маски.

Однако, по рекомендациям ВОЗ, неношение маски и несоблюдение общих правил несут риски инфицирования. "Дети могут так же заболеть", – добавил Колесник.

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Отметим, что ученики всех других классов должны приходить, передвигаться и пребывать на переменах в масках, снять их можно только на уроках.

Ученикам могут мерить температуру в школе

В Минздраве нет информации о том, что ученикам в школе надо измерять температуру, но эту процедуру могут организовать сами учебные заведения.

По словам Колесника, обязательного наставления в рекомендациях Минздрава нет, но дополнительные требования могут быть в школе. "И это абсолютно нормально мерить температуру на входе или перед началом обучения", – рассказал он.

Когда ученикам могут мерить температуру? Эксперт ЦОС предположил, что есть два варианта:

при входе в заведение; перед началом занятий могут мерить учителя, когда будут опрашивать детей о самочувствии.

Но Колесник подчеркнул, что температуру, прежде всего, должны измерять родители. И если температура больше 37,2 °C, то не пускать ребенка в школу.