Для учащихся 1-4 классов маски не обязательны, но их рекомендовано носить, – ЦОК
Минздрав издал новые рекомендации, в которых говорится о том, что ученики 1-4 классов могут приходить в школу или передвигаться в заведении без масок или респираторов. Однако, эксперты уверяют, что это не значит, что этого делать не надо.
Детям 1-4 классов маски не обязательны, но их рекомендовано носить
Так считает специалист по инфекционному контролю Центра общественного здоровья Роман Колесник, передает УП.Життя.
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По его словам, рекомендации для всех остаются одинаковыми. "Если ребенку правильно объяснить о важности маски и научить правильно ею пользоваться, то, конечно, что маску рекомендовано носить", – говорит Колесник.
Здесь исключение скорее касается детей до двух лет, им маска действительно не нужна, потому что может быть опасной.
Эксперт ЦОК уверяет, что Минздрав принял решение о необязательности масок для 1-4 классов из-за того, что дети этого возраста вряд ли без постоянного контроля будут носить маски.
Однако, по рекомендациям ВОЗ, неношение маски и несоблюдение общих правил несут риски инфицирования. "Дети могут так же заболеть", – добавил Колесник.
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Отметим, что ученики всех других классов должны приходить, передвигаться и пребывать на переменах в масках, снять их можно только на уроках.
Ученикам могут мерить температуру в школе
В Минздраве нет информации о том, что ученикам в школе надо измерять температуру, но эту процедуру могут организовать сами учебные заведения.
По словам Колесника, обязательного наставления в рекомендациях Минздрава нет, но дополнительные требования могут быть в школе. "И это абсолютно нормально мерить температуру на входе или перед началом обучения", – рассказал он.
Когда ученикам могут мерить температуру? Эксперт ЦОС предположил, что есть два варианта:
- при входе в заведение;
- перед началом занятий могут мерить учителя, когда будут опрашивать детей о самочувствии.
Но Колесник подчеркнул, что температуру, прежде всего, должны измерять родители. И если температура больше 37,2 °C, то не пускать ребенка в школу.
Рекомендации Минздрава по обучению в школе / инфографика 24 канала
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