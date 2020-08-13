МОН и МОЗ выдали рекомендации по организации образовательного процесса в школах и университетах Украины. В частности, студенты и школьники, должны носить маски и пользоваться антисептиками. А все наставления ведомств должны выполнять собственники, руководители и субъекты хозяйственной деятельности.

Также, согласно постановлению, всем работникам и студентам, проживающим в общежитии, будут измерять температуру. Для этого стоит назначить ответственное лицо, передает Минздрав.

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На входе в общежитие надо обустроить места для обработки рук.

Студенты и другие лица должны быть в респираторе или защитной маске во время пребывания в помещениях общежития (в частности, вне комнат).

Кто должен обеспечить студентов в общежитях масками и антисепиками? В МОН подчеркнули, что это владелец и администрация общежития должны обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками общежития, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.

При обнаружении у лиц симптомов COVID-19 или повышения температуры, администрация общежития должна сообщить учреждение здравоохранения, которое оказывает медицинскую помощь студентам, или медпункт, который обслуживает их в общежитии.

Кроме того, в общежитии разрешается проводить собрания, но с ограниченным количеством лиц.

Эффективны ли эти требования?

Однако эксперты в группе "Новости высшего образования" пишут, что эти требования в общежитиях выполнить практически невозможно. Ведь учредитель может нести ответственность только за собственных сотрудников. Все остальное вне контроля.

"Кто будет это все контролировать? И если для каждого жителя общежития – это дом (временный или постоянный), почему владелец должен обеспечивать средствами гигиены?", – отметила Светлана Прилепская.