Обычно склонность ребенка к техническому или гуманитарному направлению определяется по хорошим оценкам в школе. Но образование сейчас меняется. Поэтому стоит ли школам обращать реальное внимание на склонность учащихся к гуманитарным или точным наукам?

По словам образовательного эксперта Владимира Спиваковского, школам не нужно учитывать склонность детей к гуманитарным или точным наукам.

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Эксперты провели научное исследование и опросили более 8 тысяч взрослых людей и учеников. Спрашивали, берут ли они на себя ответственность за будущее школьника, потакая его склонности к гуманитарным или естественным наукам.

Ответственность на себя взяли:

7% педагогов;

24% родителей;

3% самих школьников.

Кто из вас доволен тем, что ему навязали родители (если такое было)? Дело в том, что неизвестно, какая именно информация, полученная в школе, потом может стать делом жизни,

– заявляет эксперт.

Ведь часто дети меняют свои предпочтения, интересуются то одним, то другим, не связывая эти попытки с будущим. А уже осознанный выбор "кем ребенок хочет стать" начинается с 20–22 лет.

Эксперт уверяет, что все также зависит от того, зачем вы отправляете ребенка в школу:

чтобы он там не напрягался, делая только то, что легко дается и что нравится?

или чтобы он получил максимум навыков, умений, знаний, воли и характера, чтобы всесторонне развивал себя, что даст ребенку больше шансов занять лучшее место в жизни.

Поэтому, по словам эксперта, разделение на "физиков" и "лириков" ушло в далекое прошлое. А сейчас на самом деле выигрывают те, кто понимает, что сейчас надо быстро ориентироваться во всем.