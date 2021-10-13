Должны ли родители покупать печатные тетради детям на обучение: объяснение

На днях ученика второго класса из школы Сумской области затравили из-за того, что он один не имел печатных тетрадей. Однако юристы отмечают, что печатные тетради для учеников не являются обязательными и родители не должны их покупать.

Что известно о буллинге ученика

Второклассник Нестор учится в Глуховской школе. К его маме обратились учителя, чтобы она купила печатные тетради для ребенка по трем предметам. Но женщина решила их не покупать, ведь для НУШ они не являются обязательными.

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После этого ее ребенка начали травить. И на уроке в то время, пока весь класс работал с печатными тетрадями, Нестор просто сидел, ничего не делая.

Я пошла сразу же к директору. Сказала, что есть норма. Получила сразу же обещание, что все будет в законных нормах и все будет решено,

– говорит женщина.

После этого печатные тетради перестали использовать. Все самостоятельные ученики начали писать в обычной тетради от руки. Однако, учительница начала унижать Нестора в присутствии всех одноклассников.

"Заставляли писать на листочках, говоря, что мама против. Мол, мы теперь пишем самостоятельно на листочках ручкой. Тратим 15 минут своего времени. Нам скучно, а в тетрадях было интересно и весело", – добавляет мама.

Директор Глуховской школы № 3, где учится мальчик, Эдуард Алексеевич заверил, что там уже прислали соответствующее заявление в полицию. Случай буллинга расследуют. Пока учительница продолжает работать.

Если ее вину докажут, то ей грозит административное наказание – штраф до двух тысяч гривен или общественные работы.

Должны ли родители покупать печатные тетради

В МОН в очередной раз подчеркнули, что печатные тетради могут использоваться в обучении, но они – не обязательны.

Если отталкиваться от слова "должны или не должны", то не должны. Любые дополнительные материалы – это воля самих родителей. Учителя могут что-то рекомендовать дополнительно использовать, но это не может быть условием обучения детей,

– говорит руководитель школьного образования Юрий Кононенко.

Юрист общественной организации "Родители SOS" добавляет, что если из-за отказа родителей покупать печатные материалы начинается буллинг, то нужно защищать своих детей.

"Есть утвержденный МОН порядок реагирования на случаи буллинга. Уже есть разъяснения к этому порядку. Родителям достаточно подать заявление директору. Директор в течение суток сообщает полицию, что к нему поступило такое заявление. Созывает заседание постоянно действующей комиссии, – пояснил он.

Печатные тетради в школах необязательны: