Что известно о буллинге ученика
Второклассник Нестор учится в Глуховской школе. К его маме обратились учителя, чтобы она купила печатные тетради для ребенка по трем предметам. Но женщина решила их не покупать, ведь для НУШ они не являются обязательными.
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После этого ее ребенка начали травить. И на уроке в то время, пока весь класс работал с печатными тетрадями, Нестор просто сидел, ничего не делая.
Я пошла сразу же к директору. Сказала, что есть норма. Получила сразу же обещание, что все будет в законных нормах и все будет решено,
– говорит женщина.
После этого печатные тетради перестали использовать. Все самостоятельные ученики начали писать в обычной тетради от руки. Однако, учительница начала унижать Нестора в присутствии всех одноклассников.
"Заставляли писать на листочках, говоря, что мама против. Мол, мы теперь пишем самостоятельно на листочках ручкой. Тратим 15 минут своего времени. Нам скучно, а в тетрадях было интересно и весело", – добавляет мама.
Директор Глуховской школы № 3, где учится мальчик, Эдуард Алексеевич заверил, что там уже прислали соответствующее заявление в полицию. Случай буллинга расследуют. Пока учительница продолжает работать.
Если ее вину докажут, то ей грозит административное наказание – штраф до двух тысяч гривен или общественные работы.
Должны ли родители покупать печатные тетради
В МОН в очередной раз подчеркнули, что печатные тетради могут использоваться в обучении, но они – не обязательны.
Если отталкиваться от слова "должны или не должны", то не должны. Любые дополнительные материалы – это воля самих родителей. Учителя могут что-то рекомендовать дополнительно использовать, но это не может быть условием обучения детей,
– говорит руководитель школьного образования Юрий Кононенко.
Юрист общественной организации "Родители SOS" добавляет, что если из-за отказа родителей покупать печатные материалы начинается буллинг, то нужно защищать своих детей.
"Есть утвержденный МОН порядок реагирования на случаи буллинга. Уже есть разъяснения к этому порядку. Родителям достаточно подать заявление директору. Директор в течение суток сообщает полицию, что к нему поступило такое заявление. Созывает заседание постоянно действующей комиссии, – пояснил он.
Печатные тетради в школах необязательны:
- Согласно письму МОН, такие тетради не являются обязательной составляющей учебно-методического обеспечения и их приобретение за средства родителей и использование в обучении также не обязательно. Их покупка является исключительно добровольной, по инициативе не педагога, а родителей.
- А решения родительского самоуправления не должны приводить к предоставлению другим участникам образовательного процесса привилегий или ограничений по какому-либо признаку, нарушать их права и/или законные интересы.