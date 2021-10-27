Должны ли родители платить за поврежденное ребенком имущество в школе

Родители и учителя часто спорят из-за того, что ребенок что-то разбил или сломал в школе. Кто должен возместить поврежденное ребенком имущество в школе – читайте ответ юриста.

Эксперты уверяют, что детям следует "выплескивать" энергию на перерыве, чтобы они могли потом высидеть 45 минут на уроке. Но директора школ говорят, что дети часто между уроками вредят школьному имуществу.

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Должны ли родители платить за поврежденное имущество

Юрист Роман Бондаренко отмечает, что в любом случае ребенок не должен отвечать за поврежденное имущество.

Если ребенок причиняет вред имуществу, когда он находится в школе, то учебное заведение несет за это ответственность, а не ребенок,

– говорит он.

В то же время, если ребенок умышленно повреждает имущество, то школа может обратиться к родителям ученика с просьбой о возмещении ущерба. В таком случае администрация может подать гражданский иск в суд на родителей, чтобы они возместили материальный ущерб.

Должны ли родители делать ремонт в школе, где учится их ребенок? В "Путівнику школою" юристы уверяют, что родители не обязаны это делать. Ремонт в школе должен делать ее учредитель (территориальная община в лице местного органа власти).

К слову, в Днепре школьник прямо на уроке набросился с кулаками на учительницу музыки за то, что она забрала у него смартфон. В результате – у женщины множественные синяки и гематомы. Детали инцидента – читайте в статье.