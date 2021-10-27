Эксперты уверяют, что детям следует "выплескивать" энергию на перерыве, чтобы они могли потом высидеть 45 минут на уроке. Но директора школ говорят, что дети часто между уроками вредят школьному имуществу.

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Должны ли родители платить за поврежденное имущество

Юрист Роман Бондаренко отмечает, что в любом случае ребенок не должен отвечать за поврежденное имущество.

Если ребенок причиняет вред имуществу, когда он находится в школе, то учебное заведение несет за это ответственность, а не ребенок,

– говорит он.

В то же время, если ребенок умышленно повреждает имущество, то школа может обратиться к родителям ученика с просьбой о возмещении ущерба. В таком случае администрация может подать гражданский иск в суд на родителей, чтобы они возместили материальный ущерб.

Должны ли родители делать ремонт в школе, где учится их ребенок? В "Путівнику школою" юристы уверяют, что родители не обязаны это делать. Ремонт в школе должен делать ее учредитель (территориальная община в лице местного органа власти).

К слову, в Днепре школьник прямо на уроке набросился с кулаками на учительницу музыки за то, что она забрала у него смартфон. В результате – у женщины множественные синяки и гематомы. Детали инцидента – читайте в статье.