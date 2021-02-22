Должны ли медсестры в школах проходить аттестацию во время карантина
Младшие специалисты с медицинским образованием, работающие на должностях медсестер в школах, должны пройти аттестацию. Но сделать это можно в течение шести месяцев после окончания карантина.
Источник:Профсоюз работников образования и науки
Медсестры, работающие в школах, должны пройти аттестацию по специальности "сестринское дело".
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Согласно приказу Минздрава, в 2020 году аттестацию (подтверждение) квалификационной категории медиков перенесли из-за карантина. Срок действия удостоверений о квалификационной категории младшего специалиста, который истекает в период действия карантина, продлевается на один год.
Но медсестры в школах имеют право проходить аттестацию в шестимесячный срок после окончания карантина.
Отметим, что во время обучения школьники должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья.
В частности, медицинское обслуживание может осуществляться медиками, которые входят в штат таких учебных заведений. А в случае отсутствия в школе медработника, можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медобслуживании.
Как должны работать в школах в условиях пандемии?
- В Минздраве отметили, что в школе на 800 учеников и 100 ее сотрудников может работать одна медсестра на одну ставку.
- Руководство школы должно решить, каким образом медсестра будет находиться и работать в школе.
- По словам Степанова, при отсутствии медсестры или для помощи ей скрининг температуры будут делать и другие представители школы.
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