Младшие специалисты с медицинским образованием, работающие на должностях медсестер в школах, должны пройти аттестацию. Но сделать это можно в течение шести месяцев после окончания карантина.

Медсестры, работающие в школах, должны пройти аттестацию по специальности "сестринское дело".

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Согласно приказу Минздрава, в 2020 году аттестацию (подтверждение) квалификационной категории медиков перенесли из-за карантина. Срок действия удостоверений о квалификационной категории младшего специалиста, который истекает в период действия карантина, продлевается на один год.

Но медсестры в школах имеют право проходить аттестацию в шестимесячный срок после окончания карантина.

Отметим, что во время обучения школьники должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья.

В частности, медицинское обслуживание может осуществляться медиками, которые входят в штат таких учебных заведений. А в случае отсутствия в школе медработника, можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медобслуживании.

Как должны работать в школах в условиях пандемии?