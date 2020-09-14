Юристы уверяют, что дети не должны принудительно убирать в школе. То есть, если руководство школы или учителя настаивают на том, чтобы дети убирали, родителям могут написать заявление об отказе.

Об этом рассказал юрист сообщества "Родители SOS" Роман Корсун, передает издание VseOsvita.

Интересно С качеством школьного питания должна разобраться директор или учредитель школы, – МОН

Ведь с началом учебного года родители постоянно дискутируют о том, должны ли их дети убирать в классах. Мнения на этот счет постоянно различаются: одна часть родителей и учителей считают, что уборка учениками пойдет на пользу, однако другая – выступает против.

Так, одна из подписчиц группы "Родители SOS" сообщила о том, что в школе, где учится ее ребенок, коридоры и классы убирают ученики. Зато еще одна мама сказала, что дети это должны делать, чтобы научиться убирать за собой.

Должны ли дети убирать класс

В статье 43 Конституции Украины говорится о том, что ребенок убирать в школе может только при собственном согласии и согласии родителей.

Эта статья запрещает принудительный труд: "Во время обучения дети могут быть привлечены к работе, только связанной с учебным процессом. То есть уборка учениками в учебном заведении не предусмотрена". Это зафиксировано в пункте 5 статьи 53 Закона Украины "Об образовании".

Однако во внеурочное время детей можно привлекать к уборкам. Но здесь есть несколько нюансов. Кроме согласия самого ребенка и родителей на такую ​​работу, школа должна обеспечить определенные условия. В частности:

уборка должна происходить в присутствии учителя, классного руководителя или медика,

дети должны быть в специальной одежде,

уборка разрешается только влажная,

после уборки помещение необходимо проветрить.

Могут ли родители отказаться от того, чтобы их ребенок убирал в школе?

Да. Если учителя заставляют детей убирать классы, то родители могут написать заявление об отказе.

Роман Корсун также отмечает, что технические работники должны убирать всю школу. Так, один уборщик должен быть на каждые 500 квадратных метров площади, которую должны убирать. У них есть должностные инструкции, за что они получают зарплату. Интересно и то, что технические работники кабинет директора не убирают. Это делает сам директор или доплачивает за это уборщикам.

Поэтому ученики не обязаны убирать классы. Тем более, что согласно новым правилам, все помещения необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами. Однако родителям должны научить ребенка не мусорить и уважать чужой труд.