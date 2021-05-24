Для поступления в высшее учебное заведение абитуриентам нужна справка № 086/у. Только эту справку нужно подавать в приемные комиссии учебных заведений всех уровней аккредитации.
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Как получить такую справку? По данным НСЗУ, эту справку выдает врач первичного звена, с которым у ребенка заключена декларация.
Поэтому, сначала необходимо записаться на прием к своему врачу. Семейный врач назначит необходимые обследования, анализы и консультации у узких специалистов и выдаст электронные направления на их прохождение.
Перед поступлением в вуз абитуриентам нужно пройти осмотр у:
- хирурга;
- невропатолога;
- окулиста;
- отоларинголога;
- сделать флюорографию.
Также в зависимости от профиля и требований учебного заведения могут потребоваться консультативные заключения других специалистов. Это определяет семейный врач.
Добавим, что узкие специалисты должны внести в медицинскую карту или справку выводы о состоянии здоровья абитуриента самостоятельно и заверить записи личными печатями и подписью.
После этого надо снова вернуться к семейному врачу, чтобы он заполнил справку на основании записей в медицинской карте, сделанных прививок и результатов всех обследований.
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Ранее МОН отметило, что в 2021 году не предусмотрено представление для поступления медицинской справки. Однако, вузы в своих правилах приема устанавливают перечень документов, необходимых для поступления. И там часто есть медицинская справка.
Поэтому о необходимости подачи справки и особых условиях следует уточнить в приемной комиссии выбранного вуза.
К слову, основная сессия ВНО-2021 уже началась. С 1 июля выпускники будут создавать электронные кабинеты, а с 14 июля – подавать документы в вузы.