Джо Байден отменил распоряжение предыдущего президента Дональда Трампа о создании отдельной комиссии по пропаганде патриотического обучения. Многие историки критиковали ее деятельность из-за того, как освещались некоторые моменты истории США.

Источник: "Education Week"

В первый день своего президентства Джозеф Байден принял несколько решений, касающихся образовательной сферы страны. Большинство из них – отмена отдельных распоряжений Дональда Трампа.

Интересно Победа Байдена: что изменится в образовательной системе США после инаугурации нового президента

Байден внес некоторые изменения в образовательную систему уже в день его инаугурации 46 президентом США. Это указывает на приоритеты и будущие векторы движения администрации новоизбранного главы государства.

Эти действия смелые и показывают готовность Джо Байдена выполнять обещания данные гражданам Соединенных Штатов во время предвыборной кампании,

– заявляет команда президента, которая осуществляла процесс передачи власти.

Что изменится в образовательной системе США

Джозеф Байден распустил комиссию по пропаганде патриотического обучения. Команда президента считает деятельность группы неэффективной и расистской, в том числе, что касается освещения периода рабства на территории Соединенных Штатов Америки.

Кроме этого, Байден подписал необходимый документ для поддержки проекту DACA, который Дональд Трамп за время своего президентства безрезультатно пытался полностью ликвидировать.

Что известно о программе DACA Defered Action for Childhood Arrivals – проект, созданный во время президентства Барака Обамы, цель которого обеспечить иммигрантов школьного возраста доступом к образованию, легальными документами и юридической поддержкой со стороны государства.

Также в день инаугурации было подписано несколько распоряжений, касающихся прав трансгендерных людей и студенческих займов.

Эти документы заставляют руководителей образовательных учреждений принять меры для обеспечения равного доступа к образованию и снижения показателей дискриминации по гендерным, расовым и экономическим признакам.

Дети должны иметь возможность учиться, не беспокоясь о том, есть ли у них доступ к туалету, раздевалкам или школьным видам спорта,

– говорится в одном из новых распоряжений Байдена.

Предыдущие заявления Байдена об изменениях в образовательной сфере

В своих выступлениях до инаугурации Джо Байден неоднократно упоминал необходимость реформации образования. Основными заявлениями были: