Часто даже на обычных банковских карточках автоматически появляется опция кредитных средств. Специалисты дают украинцам несколько советов, как нужно поступить, чтобы избежать неожиданного долга.

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Как избежать неожиданных долгов

Национальный банк Украины разработал специальные рекомендации, которые помогут владельцам карточек не оказаться в долговой яме.

Узнайте стоимость услуг использования кредитного лимита. Это обязательно должно быть прописано в условиях, которые размещены на сайте финансового учреждения. Стоимость услуг также должна быть указана в анкете-заявлении, а договор присоединения должен обязательно содержать пункт о штрафах в случае просрочки платежа. Помните о возможных изменениях и следите за уведомлениями. По условиям договора банк может в одностороннем порядке изменить размер комиссии, размер кредитного лимита, а также другие параметры, но при этом он обязан предупредить об этом на своем сайте не позднее, чем за 30 дней до внесения изменений. Ознакомьтесь с паспортом потребительского кредита от банка. Финансовые учреждения обязаны выдавать документ, в котором содержится стоимость и основные условия пользования услугами, если размер кредита превышает размер минимальной заработной платы в стране.

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Куда обращаться за поддержкой

В случае нарушения ваших прав как потребителя финансовых услуг, следует обращаться непосредственно к Национальному банку Украины. Это можно сделать с помощью:

чат-ботов в вайбере и телеграме;

контакт-центра за номером 0 800 505 240;

онлайн-формы для обращений.

Впрочем, случаев, когда банки действительно нарушают закон, не так уж и много. Обычно крупные финансовые учреждения пользуются услугами высококвалифицированных юристов, которые до мельчайших деталей просчитывают все нюансы работы с клиентами.

К слову, пользователям финансовых услуг необходимо тщательно изучать все бумаги, которые они подписывают, чтобы кредитные деньги были эффективным финансовым инструментом, а не путем в долговую яму.

Совет! Перед подписанием любых договоров с финансовыми учреждениями, тщательно перечитайте все условия еще дома. Помочь в этом могут принтеры Canon серии MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании и могут распечатать до 15 200 страниц в черно-белом формате благодаря вместительным чернильницам.