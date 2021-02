Финансовая грамотность детей является одним из приоритетов Новой украинской школы. За рубежом эта практика развилась уже давно.

Курсы финансовой грамотности, отдельные предметы и новейшие инструменты введены в нескольких передовых странах мира.

Великобритания

Первые программы по обучению детей финансовой грамотности в школах начались в рамках борьбы с последствиями финансового кризиса 2008 года. Сначала школьников учили факультативно, а впоследствии добавили курс в план изучения математики.

В 2014 году финансовая грамотность в британских учебных заведениях стала самостоятельным и обязательным предметом. В средней школе ученики уже узнают о том, что такое кредитные и дебетовые карты, депозиты и ссуды.

После того как предмет стал обязательным для изучения, было создано множество методик и инструментов для учителей. Кроме этого, детям регулярно раздают специальные бланки, где они описывают свои финансовые цели и высчитывают, сколько денег необходимо откладывать и в течение какого времени.

Чехия

В Чехии ученикам средних и старших классов объясняют, что такое деньги и как их контролировать. Школьники получают информацию о налогах, коммунальных платежах, мелких и крупных расходах, а также о накоплениях и инвестициях.

На уроках частыми гостями являются различные эксперты в сфере экономики и финансов, которые делятся с учениками личным опытом.

Особое внимание в Чехии уделяют обращению с договорами и другими юридическими документами, рассказывают обо всех аспектах страхования. На бытовом уровне в школах пытаются объяснить детям все аспекты финансов, в частности как действовать, если, например, они затопили квартиру соседей.

США

Министерство финансов Соединенных Штатов создало отдельный образовательный проект Money as you go. На платформе есть 5 разделов с информацией для различных возрастных групп:

3 – 5 лет;

6 – 10 лет;

11 – 13 лет;

14 – 18 лет;

18+.

Власти каждого штата самостоятельно определяют, как и в каких объемах использовать предложенные правительством материалы в школах. В некоторых штатах финансовую грамотность выкладывают только факультативно, но в нескольких из них есть полноценный курс "Понятная математика".

Он состоит из 60 полноценных уроков, на которых детей 10 – 15 лет обучают правилам ведения семейного бюджета, методики расчета кредитов и основ инвестиций капитала.

Япония

В 2007 году Центральный совет информации по финансовым услугам разработал специальную программу, которая является обязательной для всех школ и вузов. Для работы над проектом привлекали учителей, родителей, бизнесменов и экспертов в сфере финансов.

С помощью курса школьники учатся понимать функции денег и роль финансовых сделок. Целью проекта является развитие самостоятельности детей в решении финансовых вопросов.

В возрасте 10 – 11 лет японские школьники уже умеют планировать покупки и выгодно их осуществлять, знают о депозитах и кредитах. В 12 – 14 лет ученикам рассказывают о доходах и расходах домохозяйств, информируют об облигациях и кредитах, а также о финансовых рисках и прибыльности.

В 17 лет, согласно программе, школьники уже должны уметь управлять деньгами и финансово планировать свою жизнь в будущем.