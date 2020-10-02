Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак предлагает внести изменения в госбюджет на 2021 год и выделить дополнительные 3 миллиарда гривен на развитие образования и науки.

Бабак написал в своем фейсбуке, что на этих сферах экономить нельзя, потому что в долгосрочной перспективе некому будет даже подготовить бюджет.

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По его словам, значительную часть средств также надо выделить на создание учебно-практических центров профтехобразования, приобретение школьных автобусов, противопожарные мероприятия в учебных заведениях и тому подобное.

Бабак просит увеличить финансирование в сфере образования на:

субвенцию на программу "Способная школа для лучших результатов" – увеличить еще на 500 миллионов гривен. Эти средства необходимы для ремонта зданий и нового оборудования классов;

Национальный фонд исследований, гранты для научных исследований и научно-технических разработок – увеличить еще на 400 миллионов гривен;

субвенцию на создание учебно-практических центров современного профтехобразования – увеличить еще на 150 миллионов гривен.

Бабак предлагает добавить 3 миллиарда гривен в бюджет-2021 в сфере образования:

на субвенцию на противопожарные мероприятия в школах, профтехах, учреждениях профессионального образования – добавить 500 миллионов гривен;

на субвенцию на приобретение школьных автобусов – добавить 600 миллионов гривен;

– добавить 600 миллионов гривен; на субвенцию Донецкой и Луганской областям для обеспечения питания детям, пострадавшим от боевых действий и улучшения учебных заведений на линии соприкосновения – добавить 500 миллионов гривен;

и улучшения учебных заведений на линии соприкосновения – добавить 500 миллионов гривен; на финансовую поддержку научных объектов, составляющих национальное достояние – добавить 200 миллионов гривен;

на компенсации учреждениям высшего образования и научным учреждениям за услуги аккредитации – добавить 100 миллионов гривен;

на подготовку абитуриентов со временно оккупированных территорий на подготовительных курсах – добавить 100 миллионов гривен.

Также председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций просит предоставить школам ресурсы для организации безопасного обучения в условиях пандемии.

К слову, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрено 173,8 миллиарда гривен на образование. В частности, на высшее образование планируют выделить почти 40 миллиардов гривен, на среднее образование – еще больше.

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Кроме того, в МОН отметили, что в течение 2021 года учителям поднимут зарплаты почти на 30%. Соответствующие средства уже заложены в проект госбюджета Украины на следующий год в сумме 102,5 миллиарда гривен.