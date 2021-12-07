Добавили антисептик в колу: в Одессе школьницу отравили одноклассники

Ученица из школы №35 из Приморского района Одессы находится в реанимации после отравления антисептиком, который ей подмешали в колу одноклассники.

О факте отравления девочки-подростка сообщили источники в полиции. По предварительной информации, девочка выпила колу, в которую, вероятно, одноклассники подмешали антисептик "АХД-2000".

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После того как школьница попробовала этот адский коктейль, ее с признаками перорального отравления доставили в реанимацию детской клинической больницы на Слободке.

Чем опасен антисептик"АХД 2000"

Он содержит изопропанол, главная опасность которого заключается в том, что при попадании в организм он быстро превращается в ацетон, то есть становится смертельно опасным для человека.



Отравление происходит даже при небольшом количестве изопропанола внутрь: достаточно выпить всего 50 миллилитров продукта для того, чтобы вызвать сильное опьянение и острую токсикологическую реакцию.

О факте буллинга, который нанес серьезный вред здоровью ребенка, сообщила полиции бабушка потерпевшей девочки.

Добавим, что школа №35 расположена в Приморском районе Одессы на проспекте Гагарина и считается элитной. Она имеет престижную специализацию – английский язык.

К слову, в школе на Киевщине восьмерым ученицам стало плохо из-за резкого запаха неизвестной жидкости, которую их одноклассники нашли на свалке. По данным полиции, жидкостью с резким запахом является антисептиком.