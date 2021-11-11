До сих пор не вакцинированы больше 5% учителей, – Шкарлет об областях, где отстают с привитием

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что за последние два дня статистика вакцинации среди педагогов увеличилась на 1,4%. Теперь привиты 94,4% работников школ (в частности, и одной дозой вакцины). Где вакцинировано меньше всего учителей – читайте в статье.

В то же время по состоянию на 10 ноября двумя дозами вакцинированы 79% работников школ. Хотя еще 2 дня назад этот показатель составлял 76,2%.

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Где вакцинировано больше всего учителей

По словам Сергей Шкарлета, лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют:

Донецкая область,

Харьковская область,

Черкасская область,

Луганская область,

Полтавская область.

Где вакцинировано меньше всего учителей

В то же время непривитыми до сих пор, к сожалению, остаются 5,6% работников школ. Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодня являются:

Херсонская область – 10,5%,

Ровненская область – 9%,

Закарпатская область – 8,5%.

Не устаю призывать педагогов вакцинироваться, тем самым позаботиться о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом,

– отметил министр.

К слову, с 8 ноября невакцинированных педагогов начали отстранять от работы. Отметим, что педагогов не увольняют, однако на время отстранения им не будут выплачивать зарплату. Сколько учителей в регионах Украины уже отстранили – читайте в статье.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

За минувшие сутки, 10 ноября , в Украине обнаружили свыше 24,7 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных – 1 550 детей. В больницы госпитализировали почти 5 тысяч человек с COVID-19, летальных исходов – 652.В цеелом уже успели провести свыше 20 миллионов прививок (речь идет о первой и второй дозах вместе). Так, только за 10 ноября в Украине вакцинировались против COVID-19 более 277 тысяч человек.

Информирую об обновленных показателях вакцинации от COVID-19 среди учреждений общего среднего образования. За последние два дня статистика вакцинации увеличилась на 1.4%.

То есть, по крайней мере одной дозой вакцины привиты 94,4%. Двумя дозами вакцинированы 79% работников ОУСО (8 ноября этот показатель составлял 76,2%).

Лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют: Донецкая область – 89,2%; Харьковская область – 88,8%; Черкасская область – 87,6%; Луганская область – 86,2%; Полтавская область – 85,8%.

Непривитыми до сих пор, к сожалению, остаются 5,6% работников школ. Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодня являются: Херсонская область – 10,5%, Ровненская – 9% и Закарпатская – 8,5%.

Не устаю призывать педагогов вакцинироваться, тем самым позаботиться о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом. Благодарен каждому учителю за выбор в пользу безопасного учебного процесса и уверен, что вскоре мы сможем вернуть очное обучение.