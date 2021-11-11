В то же время по состоянию на 10 ноября двумя дозами вакцинированы 79% работников школ. Хотя еще 2 дня назад этот показатель составлял 76,2%.
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Где вакцинировано больше всего учителей
По словам Сергей Шкарлета, лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют:
- Донецкая область,
- Харьковская область,
- Черкасская область,
- Луганская область,
- Полтавская область.
Где вакцинировано меньше всего учителей
В то же время непривитыми до сих пор, к сожалению, остаются 5,6% работников школ. Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодня являются:
- Херсонская область – 10,5%,
- Ровненская область – 9%,
- Закарпатская область – 8,5%.
Не устаю призывать педагогов вакцинироваться, тем самым позаботиться о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом,
– отметил министр.
К слову, с 8 ноября невакцинированных педагогов начали отстранять от работы. Отметим, что педагогов не увольняют, однако на время отстранения им не будут выплачивать зарплату. Сколько учителей в регионах Украины уже отстранили – читайте в статье.
Текст публикации Сергея Шкарлета:
Информирую об обновленных показателях вакцинации от COVID-19 среди учреждений общего среднего образования. За последние два дня статистика вакцинации увеличилась на 1.4%.
То есть, по крайней мере одной дозой вакцины привиты 94,4%. Двумя дозами вакцинированы 79% работников ОУСО (8 ноября этот показатель составлял 76,2%).
Лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют: Донецкая область – 89,2%; Харьковская область – 88,8%; Черкасская область – 87,6%; Луганская область – 86,2%; Полтавская область – 85,8%.
Непривитыми до сих пор, к сожалению, остаются 5,6% работников школ. Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодня являются: Херсонская область – 10,5%, Ровненская – 9% и Закарпатская – 8,5%.
Не устаю призывать педагогов вакцинироваться, тем самым позаботиться о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом. Благодарен каждому учителю за выбор в пользу безопасного учебного процесса и уверен, что вскоре мы сможем вернуть очное обучение.