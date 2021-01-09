До чего доводит дистанционное обучение: смешные фото
Дистанционное обучение в период пандемии оказалось не менее утомительным как для взрослых, так и для детей, особенно младших классов. Забавные фотографии детей, которые учились через ZOOM – смотрите в нашем материале.
Обучение сегодня – это вызов как для детей и для учителей, так и для родителей. Веселые фотографии детей собрало издание Tutkatamka.
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Забавные фотографии, которые рассказывают о дистанционном обучении
"Когда тебе 5 лет,... а они хотят, чтобы ты умела читать, набирать на клавиатуре и присылала эмейлы", – надпись на фото.
И как помочь этой малышке? / Фото tutkatamka
Упасть во время урока
Ребенок либо упал, либо таким образом хотел уйти с урока.
Ребенок просто упал / Фото tutkatamka
Слишком скучный урок
Сидеть 45 минут не каждый ребенок выдержит, особенно, если это первый урок, который утром. Рекорд этого ребенка – 43 минуты.
Первые уроки всегда были сложными / Фото tutkatamka
Такой скучный урок
Каждый вертится как может. Ребенок на заднем фоне выдержал напор онлайн-обучения.
Наверняка было слышно его сопение / Фото tutkatamka
Второй день обучения онлайн
Почему бы не попробовать запихнуть голову в отверстие / Фото tutkatamka
Спящие ученики – это стандарт дистанционного обучения
Мне написала учительница и попросила ее разбудить,
– подписала фото мама.
Спящие дети перед ноутбуком или планшетом / Фото tutkatamka
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