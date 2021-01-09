Дистанционное обучение в период пандемии оказалось не менее утомительным как для взрослых, так и для детей, особенно младших классов. Забавные фотографии детей, которые учились через ZOOM – смотрите в нашем материале.

Обучение сегодня – это вызов как для детей и для учителей, так и для родителей. Веселые фотографии детей собрало издание Tutkatamka.

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Забавные фотографии, которые рассказывают о дистанционном обучении

"Когда тебе 5 лет,... а они хотят, чтобы ты умела читать, набирать на клавиатуре и присылала эмейлы", – надпись на фото.



И как помочь этой малышке? / Фото tutkatamka

Упасть во время урока

Ребенок либо упал, либо таким образом хотел уйти с урока.



Ребенок просто упал / Фото tutkatamka

Слишком скучный урок

Сидеть 45 минут не каждый ребенок выдержит, особенно, если это первый урок, который утром. Рекорд этого ребенка – 43 минуты.



Первые уроки всегда были сложными / Фото tutkatamka

Такой скучный урок

Каждый вертится как может. Ребенок на заднем фоне выдержал напор онлайн-обучения.



Наверняка было слышно его сопение / Фото tutkatamka

Второй день обучения онлайн



Почему бы не попробовать запихнуть голову в отверстие / Фото tutkatamka

Не повторяйте этого!

Спящие ученики – это стандарт дистанционного обучения

Мне написала учительница и попросила ее разбудить,

– подписала фото мама.



Спящие дети перед ноутбуком или планшетом / Фото tutkatamka