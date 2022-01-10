На Днепропетровщине выпускники получат премии за самые высокие баллы на ВНО: известны суммы

На Днепропетровщине выпускникам школ будут выплачивать премию за высокие баллы на ВНО. Так власти решили поощрить выпускников школ к обучению.

В городе Подгородное учащиеся школ, которые наберут высокие баллы на ВНО-2022, получат премии.

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Право на премии имеют только те выпускники школ общины, которые набрали от 170 баллов на ВНО.

Размер премии составляет:

за 170 – 180 баллов – тысячу гривен,

за 181 – 185 баллов – 5 тысяч гривен,

за 186 – 196 баллов – 10 тысяч гривен,

за 197 – 199 баллов – 12 тысяч гривен,

за 200 баллов – 15 тысяч гривен.

Премия начисляется по результатам оценивания по каждому предмету тестирования. То есть выпускник может получить отдельную денежную выплату за каждый предмет, по которому набрал высокий балл. Выплаты начисляются после решения Подгородненского горсовета по представлению школ города.

Добавим, что в 2021 году в Днепре максимальный балл на ВНО набрали лишь шесть выпускников.

Где еще будут выплачивать премии ученикам за ВНО

Ивано-Франковск – в городе решили премировать выпускников за высокие результаты на ВНО. Так, за 198 баллов выпускник получит 9 000 гривен, за 199 баллов – 12 000 гривен, а за 200 баллов – 15 тысяч гривен.

– в городе решили премировать выпускников за высокие результаты на ВНО. Так, за 198 баллов выпускник получит 9 000 гривен, за 199 баллов – 12 000 гривен, а за 200 баллов – 15 тысяч гривен. Волынь – выпускники школ в Ковеле также будут получать премии от города за самые высокие баллы на ВНО. Так, за 200 баллов предусматривается денежное вознаграждение в размере 5 000 гривен.

Добавим, что Верховная Рада приняла премии для участников ВНО. Так, ежегодно 30 выпускников с лучшими результатами получат по 100 тысяч гривен. Это будут те участники ВНО, которые получили самую высокую общую сумму баллов по 4 предметам (не менее 790). Кто в 2021 получил такие премии – читайте в статье.