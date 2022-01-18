Женщине грозит ограничение свободы сроком до двух лет.

К теме Суд обязал школу в Сумах выплатить отстраненной учительнице 23 тысячи гривен

Что известно об инциденте

Воспитательница дала полицейскому сертификат о прохождении вакцинации от COVI-19. Впоследствии оказалось, что он фейковый, а купила его женщина в интернете.

Каменской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении воспитательницы детсада за использование заведомо подложного документа,

– сообщили в прокуратуре области.

Теперь дело рассмотрит суд. Если ее вину докажут, воспитательнице грозит до двух лет лишения свободы.

К слову, суд в Ровненской области отказал в удовлетворении двух исковых заявлений учителей, которые хотели отменить приказ об отстранении. А ранее суд Николаевской области отказался восстанавливать на работе отстраненную учительницу.